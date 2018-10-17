Yunanistan'da "Andromeda" davası başladı

Pire Üç Üyeli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan kaptan ve kaptan yardımcısı ile bazı sanıklar ve geminin sahibi olan Yunanistan vatandaşı armatör Theodoros Rellos hazır bulundu.

Duruşmada, Tanzanya bandıralı "Andromeda" isimli gemideki patlayıcı maddenin sahibi Orica-Nitro ve HG isimli şirketleri temsil eden avukat bir dosya sundu.

Dosyada, BM Güvenlik Konseyi müfettişleri tarafından Türkiye ve Yunanistan'da yapılan incelemede, gemideki maddenin madenlerde kullanılan türden bir patlayıcı olduğu sonucuna varıldığını gösteren raporun bulunduğu öğrenildi.

Mahkemeye sunulan dosyada ayrıca Mersin ve İskenderun limanlarından alınan yükün Libya'ya değil Etiyopya'ya götürüldüğü belirtildi.

Geminin Ukrayna asıllı kaptanı savunmasında, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin yaptığı kontrol ve alıkoyma işleminin yasal olmadığını ifade etti. Bir sonraki duruşma 25 Ekim'de görülecek.

7 Ocak'ta Girit'te alıkonulan gemi hakkında Türkiye inceleme başlatmıştı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, gemiye verilen iznin Türkiye'den Libya'ya değil Etiyopya'ya mal taşınmasına ilişkin olduğunu belirtmiş, Ankara'nın Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle riayet ettiğini vurgulamıştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde ise gemi Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk etapta Etiyopya rotasındayken Süveyş Kanalı'ndan geçmek istediği, ancak geçiş ücreti ödenemediği için kanala giremediği belirtilmişti. Armatör Rellos ile mal sahibi şirket arasında yaşanan alacak karmaşası sırasında da geminin Libya'ya gittiği şüphesiyle Yunan sahil güvenliği tarafından alıkonulduğu ifade edilmişti.

Vira Haber