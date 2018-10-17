Arkas Petrol ve Sumitomo'dan, ‘geleceğin yakıtı’ için imza

Her geçen gün doğa ve çevre dostu binalar, gemiler ve yakıtlar gündemdeki yerlerini artırırken devletlerin ve sivil inisiyatiflerin doğaya karşı olan sorumlulukları hatırlatan yeni uygulamaları çoğalıyor.

Birleşmiş Milletler’in denizcilik teşkilatı ve uluslararası denizcilik için düzenleyici otorite olan IMO’nun (International Maritime Organization) 2020 yılında yürürlüğe girecek olan uluslararası düzenlemeleri, gemilerde kullanılacak yakıtların sülfür oranlarının daha düşük olmasını zorunlu hale getirecek.

GELECEĞİN YAKITI İÇİN MASAYA OTURDULAR

Bu kapsamda harekete geçen Türkiye’nin son üç yıldır gemi yakıt ikmalinde EPDK verilerine göre, birincisi olan Arkas Petrol ve aynı sektörde faaliyet gösteren Japon Sumitomo “Geleceğin Yakıtı” için masaya oturdu.

Türkiye ve çevresindeki denizler yıllık 2.8 milyon ton ile coğrafi açıdan Doğu Akdeniz’den geçen gemiler için en büyük yakıt tedarik merkezlerinden biri konumunda. Bu durumu göz önüne alarak Arkas Petrol ve Sumitomo tarafından oluşturulan ortak projede Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nin büyük bir LNG Petrol Ürünleri Merkezi’ne dönüştürülmesi hedeflenirken 2020 yılında devreye girecek yeni regülasyonlara uygun olarak LNG kullanan gemilere verilecek hizmet için hazırlıklara bugünden başlanılmış olunuyor.

Arkas Petrol, hali hazırda Türkiye’de yapılan ikmallerin üçte birini gerçekleştiriyor. Sumitomo ise, dünyada LNG operasyonları konusunda uzman.

Türkiye’de gemiden gemiye LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz satışı ve ikmali ilk defa yapılmak için hazırlıklara başlayan iki şirket, özellikle Türkiye ve çevresindeki dağıtım ve alt yapı konusunda bir çalışma protokolü imzaladı.

“SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SATIŞI VE İKMALİ HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK”

İzmir’de Arkas Holding merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda geleceğe yönelik yatırım yapmak ve öngörülü olmak hem bize hem ülkemize hem müşterilere değer katan yanımızdır. Sürdürülebilirliğin önemi her geçen gün artıyor ve dünyayı korumaya yönelik alternatif yakıt kullanımları çevre konularının başında geliyor. Regülasyonların gerektirdiği kurallara uymak için alternatif yakıtlar mutlaka devreye girecek.

Biz de önümüzdeki döneme hazırlık olması amacıyla Türkiye’de üç gemiden birinin yakıtını sağlayan Arkas Petrol şirketimiz ve dünyada bu işin uzmanı Japon Sumitomo ile birlikte gemilere sıvılaştırılmış doğalgaz satışı ve ikmali konusunda bugünden hazırlıklara başladık” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ LNG MERKEZİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Sumitomo Corporation Petrol, LPG ve Offshore Ticaret Genel Müdürü Shu Nakamura ise, “Arkas Petrol ile imzaladığımız protokolle Türkiye ve çevresindeki denizlerde alternatif bir yakıt olarak LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikine yönelik önemli bir adım atmış olmaktan ötürü heyecanlıyız. Şu an Tokyo Körfezi’nde gemiden gemiye LNG satışı ve ikmali için çalışmalar yürütüyor ve bu bölgede edindiğimiz deneyimin Türkiye’deki girişimimize katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Arkas Petrol ile yaptığımız iş birliği sonucunda Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de önde gelen bir LNG merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Küresel olarak denizcilikte LNG kullanımını teşvik ederek çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir katkı koyacağız” diye konuştu.

LNG İLE ZARARLILARDA YÜZDE 99’A VARAN AZALMA

Atılan bu adımla geleceğin yakıtı olabilecek LNG kullanımının yaygınlaştırılarak, çevreye zararlı kükürt oksit, nitrojen oksit ve karbondioksit salınımlarının en aza indirilmesi öngörülüyor.

LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz, yüzde 25’e kadar daha az karbondioksit, yüzde 99 daha az kükürt ve parçacık madde ile yüzde 85 daha az nitrojen oksit salınımı sağlıyor.

Vira Haber