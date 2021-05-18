GEMİSANDER’den NAe São Paulo Gemisiyle İlgili Açıklama

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) , ‘NAe São Paulo’ Uçak Gemisi Hakkında kamuoyu bilgilendirmesi yayınladı.

Haftalardır basında çıkan haberlerle kamuoyunda gündem oluşturan Brezilya Donanması’na ait ‘NAe São Paulo’ uçak gemisinin, Aliağa’ya getirilip, Gemi Söküm Tesislerinde sökülüp- sökülmeyeceği konusu ile ilgili olarak Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) konuyla ilgili olarak resmi web sitesi üzerinden kamuoyu bilgilendirilmesi paylaştı.

Açıklama şu şekilde:

“Bazı basın yayın organları-Sivil toplum örgütleri ve şahıslar tarafından Brezilya Donanması’na ait ‘NAe São Paulo’ uçak gemisinin, 600 ton asbest ve radyoaktif atıklarla tesislerimize getirileceği vb. haber ve paylaşımlarda bulunulmaktadır.

Kamuoyunu yanıltıcı /infiale sürükleyen ve aynı zamanda sektörümüze zarar veren, gerçek dışı haber ve paylaşımlar nedeniyle, aşağıdaki bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur.

1.Bahse konu geminin gelişi ile ilgili Derneğimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bir bildirim bulunmamaktadır.

Tesislerimize söküm amacıyla getirilecek gemilerin geliş/izin usulleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ‘’İthalat işlemleri’’ direktifleri ile belirlenmiştir. Hurda gemi bünyelerinde bulunabilecek atık cins/ miktar kısıtlamaları ve direktife aykırı durumlarda, mahrecine (geldiği yere) iade uygulamaları, bu direktif kapsamında yer almaktadır.

Askeri gemilerin yurda getirilişinde, BASEL SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ uygulanır.

BASEL SÖZLEŞMESİ gereğince, hurda geminin ait olduğu devlet otoritesi tarafından uluslararası akreditasyona sahip firmalar tarafından hazırlanan/ onaylanan, tehlikeli maddeler envanteri, radyasyon ölçüm ve gazdan arındırma raporları ile, Bakanlığımızca talep edilen, diğer rapor ve belgeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunulur.

Gemilerin hareketi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bildirim onayına müteakip, başlayabilmektedir.”

Saygılarımızla.

GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Vira Haber