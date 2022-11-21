Gemiye Çıkanlar Psikolojik Test İstiyor

Kuzey Marine Sigorta Kıdemli Hasar Yöneticisi Kapt. Ömer Asmalı, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) tarafından İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde düzenlenen "Denizciliğin Güncel Sorunları" adlı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Asmalı, "Gemi Çalışanlarının Psikolojik Durumlarının Gemi Kazalarına Etkileri" adlı sunumunu gerçekleştirdi.

İnişte de test istiyorlar

Sunumda uzak yolda çalışan 308 gemi personeli ile yaptığı anket sonuçlarını paylaşan Asmalı, kendisini en çok şaşırtan sonucun, “her gemiye biniş öncesi psikolojik test gerekli mi?” sorusuna verilen cevap olduğunu söyledi. Asmalı, yüzde 98’in her gemiye binişte psikolojik test yapılmasını istediğini aktardı. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 2’de kaldı. “Her gemiden inişte psikolojik test yapılmalı mı?” sorusuna ise yüzde 80 evet, yüzde 20 hayır cevabı verildiğini bildirdi.

Sağlık kontrolünde yer almıyor

Türk denizcilerin hiçbir şartta psikolojik testten geçmediklerine dikkat çeken Asmalı, ancak iki yılda bir sağlık kontrolü ve beş yılda bir de baştan aşağıya kontrolden geçildiğini, bu kontrollerde denizcilerin ruhsal durumunun göz ardı edildiğini dile getirdi. Denizcilik eğitimi veren fakülte ve yüksek okullara girişte yapılan psikolojik testlerin de YÖK tarafından kaldırıldığını belirten Asmalı, denizcinin olmazsa olmazı deniz ortamına dayanıklılık psikolojik testinin yine yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Çalışma ortamı insan faktörüyle birleşince

Gemilerde kazaların ortam ve insan olmak üzere iki etmenden meydana geldiğini hatırlatan Asmalı, insan kaynaklı olanların düşük uyku kalitesi, çevre koşulları, stresli çalışma yaşamı, sık sık limana uğramalar ve yorgunluk olduğunu söyledi. Bunun da insanlarda dikkat eksikliği ve strese neden olduğunu belirten Asmalı, “Çalışma ortamı faktörleri, insan faktörüyle birleşince emniyetsiz hareket doğar” diye konuştu. Asmalı, kaza araştırmalarında teknik gerekçeler, kural ve uygulamalara dikkat edildiğini bunlara ilaveten denizcinin çalışma ortamının da dikkate alınmasının uygun olacağını sözlerine ekledi.