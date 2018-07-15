Gerçek Müziğin Keyfi Kral Fm

Her kategoride farklı radyo kanalları içerisinde bulunduran yapısı ile en fazla dinlenen kanallar arasındadır. Kaliteli bir radyo arıyorsan sen de kesintisiz şekilde masaüstü ya da mobil cihazlardan Kral FM dinle. Radyo sunucuları arasında Gönül Dostu Şener, Afrikalı Ali, Harbi Kız, Nöbetçi Erdem, Mehmet Akbay, Mine Gonca, Ata Demirkaya, Serdem Coşkun gibi isim ve lakaplar bulunmaktadır. Kaliteli bir yayıncılık anlayışı çerçevesinde yürütülen hizmetler sizlere farklı tarz müziklere ve çeşitli alanlarda sohbetlere ulaşmanızı sağlamaktadır.

Fantezi ve Arabesk Müzik Yayını

Kral Efem Türkiye’de ilk müzik televizyona ait bir radyo olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşundan bu yana ağırlık verdiği tarzlar değişme göstermiştir. Son zamanlarda daha çok arabesk ve fantezi tarzda müzikleri radyomuzda bulabilirsiniz. İstek parçalarınızı almakta olan sistemimiz ayrıca mesajlarınızı da platform üzerinden gönderme olanağı sunar. Hizmet verdiğimiz alan Türkiye ile sınırlı kalmamakta olup Kıbrıs’ta da karasal yayın olan tek radyo durumundadır. Doğuş Holding bünyesindeki Kral Efem kendine ait hayran kitlesine sahip kişilerce yönetilmenin yanı sıra sorunsuz ve profesyonel çalışmaktadır. Türkiye’nin en fazla dinleyici kitlesine sahip olan Kral FM dinle ve fantezi ve arabesk çeşitte yayıncılık anlayışını en iyi şekilde yürüten radyo istasyonunda keyifli vakit geçir.

Kral Efem Yayın Akışı

Gündemdeki Arabesk, Pop ve slow kategorideki tüm şarkılara yer vererek zamanında gündeme değinerek harika işler çıkarmaktayız. Kral FM hafta içi yayın akışına saat 07.00’da Gönül dostu Şener ile başlayarak 22.00’da Kaptan Şener ile yayını bitirmekte iken hafta sonu yayına ise 09.00’da Serem Coşkun ile güne başlayarak 11.00’da En Kral 10 ile devam eden Kral FM 18.00 ile 21.00 arasında radyonun en başarılı isimleri arasında yer alan Nöbetçi Erdem sonrasında 22.00’da Müzik yayını başlamaktadır. Keyifli sohbetler eşliğinde sizler için seçtiğimiz müziklerin dinlenmesiyle hoş vakitler geçirmek için Kral FM dinle.

Kaynak; http://radyo.fm/