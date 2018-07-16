PRÜ "Türkiye Ekonomisi ve 15 Temmuz” Konferansı

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde, girişimin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin ele alınacağı "Türkiye Ekonomisi ve 15 Temmuz” Konferansı Piri Reis Üniversitesi'nde düzenleniyor. Türkiye demokrasisine yönelik yapılan bu saldırının Türkiye ekonomisi açısından etkilerinin ve ilgili önlemlerin tartışılıp konuşulacağı konferansta; Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kaya Ardıç ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kerem Alkin konuşmacı olarak katılım gösterecek.

“Türkiye Ekonomisi ve 15 Temmuz” Konferansı; 16 Temmuz 2018 Saat 10.30 - 12.00 arasında Piri Reis Üniversite’nin Tuzla Deniz Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Vira Haber