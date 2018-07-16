Hidrojenle çalışan gemi yolculuğa başlıyor

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk otonom gemisi olan Energy Observer, altı yıl sürecek bir dünya turuna çıkıyor. Toyota’nın sponsor olduğu gemi, otonom bir şekilde dünyayı gezecek. Gemi yolculuk için deniz suyundan üretilen, karbon içermeyen hidrojen kullanacak.

Gemi, deniz suyunu demineralize ederek (tuz ve iyonları yok ederek) elektroliz yoluyla oksijen ve hidrojeni ayıracak. Hidrojen 350-700 bar basınçla sıkıştırılacak ve enerjinin gerekli olduğu durumlarda tanklardan serbest bırakılarak kullanılacak.

Vira Haber