Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası İstanbul’da yapılacak

Setur Marinaları, İstanbul’u “8’inci Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası” ile buluşturuyor.

8’inci Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Setur Marinaları sponsorluğunda Marmaris ve Bodrum’dan sonra 4-5 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek özel bir spor olduğunu geniş kitlelere ulaştırabilmek ve deniz sevgisini aşılamak üzere İstanbul Valiliği’nin himayesinde; Türkiye Yüzme Federasyonu, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, spor, rekabet ve heyecanı bir arada sunacak. Şampiyona, yüzme severleri, Marmaris ve Bodrum'dan sonra bu kez İstanbul Prens Adaları’nda buluşturacak.

4 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 16.00’da, Heybeliada Su Sporları Kulübü platformundan başlayacak olan ''Uluslararası Aquamasters Setur Marinas 4 x 500 mt Bayrak Yarışı'nda 4 kişiden oluşan takımların toplamda 2000 mt kulaç atarak performanslarını sergileyecekleri, son derece çekişmeli, dinamik ve heyecan dolu mücadelelere tanıklık edeceğimiz ilk açık su etkinliği olacak.

5 Ağustos 2018 Pazar günü ise artık bir gelenek halini alan ‘’Uluslararası Aquamasters Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası” gerçekleştirilecek. Sabah saat 09.30’da, Burgaz Adası Adalar Su Sporları Kulübü platformundan başlayarak Heybeliada Su Sporları Kulübüne uzanan 1.5 K ve 3K olmak üzere iki farklı parkurda yüzlerce sporcu kulaç atacaklar.

Setur Marinaları, Akdeniz çanağının en kapsamlı Yüzme Şampiyonası olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’nın 2015 yılından bu yana ana destekçisi ve şampiyonanın en çok ilgi gören 4X500 m Bayrak Yarışı’nın isim sponsoru.

Vira Haber