Amels ilk hibrit yatı teslim etti

Hollandalı üretici Amels, şimdiye kadar inşa ettiği ilk hibrit süperyat projesinin teslimatını gerçekleştirdi. Tam boyu 57,7 metre olan Limited Edition serisine ait Amels 188 modeli, ortaya çıkan fazla ısı enerjisini yeniden kullanan sistemlere sahip.

Teslimatı tamamlanan süperyatın ismi, Volpini 2. Akdeniz’e doğru seyrine başlayan çiçeği burnunda süperyat, tersanenin 2014 senesinde başlattığı yeni arge programının bir ürünü.

Amels’in Limited Edition serisinin en son modeli olan Amels 188 Volpini 2, ilk defa 2015 Monaco Yat Fuarı’nda tanıtılmıştı. Serinin 8. modeli olan Amels 188, kız kardeşi Amels 180’den daha uzun ve 970 GT hacme sahip.

Amels, Volpini 2 süperyatın tasarımında Tim Heywood ile işbirliği yaptı. Tamamen özel tasarlanan iç mekanı ise, sahibinin talebi doğrultusunda Reymond Langton tarafından dekore edildi.

12 misafir kapasitesi sunan süperyatın 80 metrekarelik tekne sahibi kamarası ve dışarı katlanarak açılan balkonlara sahip 6 misafir süiti, konaklama kapasitesini oluşturuyor. Yatın 30 metrekarelik beach club’ı ve sağlık ile spor merkezi, dikkat çekici niteliklerinin başında.

Vira Haber