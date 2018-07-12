Damen 55 destek gemisi testlere başladı

Damen tersanesi tarafından inşa edilen geminin ilk aşamalı testlerinin taşıma kapasitesi ve 15 metrelik Damen Intereptor kıç güvertede yüklüyken seyir konforu ölçümleri olduğu öğrenildi. Süperyat destek gemisi olarak tasarlanan Power Play’in kıç güvertesi kullanımdayken, 240 metrekarelik güverte alanı ve 12 tonluk güverte vinci kullanıma serbest kalıyor. Bu alanda, çok daha fazla servis teknesi ve jetski gibi su sporları oyuncakları taşımak mümkün. Geminin tüm alanları doluyken, açık denizde 20 knot sürate erişebileceği belirtiliyor.

Bu yaz sezonu sona ermeden sahibine teslim edilecek olan Power Play, tersanenin şimdiye kadar tamamladığı altıncı YS5009 tasarımı. Power Play’i diğer kardeşlerinden ayıran yegane özellik ise, kıç tarafındaki 50 metrekarelik macera merkezi. Bu kısım dalış merkezi veya beach club olarak dönüşebiliyor.

Vira Haber