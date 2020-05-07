Gerekli İzinler Alındı Balıkçılar O tarihi Bekliyor...
Balıkesir’in Erdek İlçesindeki 10 balıkçı teknesi 25 Mayısta Akdeniz'de başlayacak olan Mavi Orkinos avı için gerekli izni aldı.
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Erdek limanına bağlı balıkçılar denizlerde av yasağı başlayınca limanlarına geri döndü. 1 Eylül'ekadar sürecek olan balık avı yasağı başladı. Bu süre içinde gırgır denilen balıkçı tekneleri avlanamayacak.
Bu arada Erdek'te ve ülkemizde balıkçılığın en önemli merkezi konumundaki Çakıl kırsal mahallesi balıkçıları başta olmak üzere 10 tekne, Akdeniz'e orkinos avı için yetkili makamlardan izin aldı. Bu tekneler, Akdeniz’de 25 Mayıs’ta başlayacak olan mavi yüzgeçli orkinos avına katılacak.
Vira Haber
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Etiketler : Balıkçılık, Erdek, Yasak, Akdeniz, Orkinos
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