Gerekli İzinler Alındı Balıkçılar O tarihi Bekliyor...

Erdek limanına bağlı balıkçılar denizlerde av yasağı başlayınca limanlarına geri döndü. 1 Eylül'ekadar sürecek olan balık avı yasağı başladı. Bu süre içinde gırgır denilen balıkçı tekneleri avlanamayacak.

Bu arada Erdek'te ve ülkemizde balıkçılığın en önemli merkezi konumundaki Çakıl kırsal mahallesi balıkçıları başta olmak üzere 10 tekne, Akdeniz'e orkinos avı için yetkili makamlardan izin aldı. Bu tekneler, Akdeniz’de 25 Mayıs’ta başlayacak olan mavi yüzgeçli orkinos avına katılacak.

Vira Haber