Vira Haber Dijital Konferansının Açılış Konuşmasını İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran Yaptı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Vira Haber Dijital konferansının açılış konuşmasında önemli mesajlar verdi.
Vira Haber sektörün nabzını tutan Instagram Canlı Yayınlarına hız kesmeden devam ediyor.
Vira Haber yine bir ilke imza atarak, Instagram üzerinden 3 oturumlu bir dijital konferans gerçekleştirdi.
Dijital konferansın açılış konuşmasını İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran gerçekleştirdi.
Tamer Kıran, konuşmasında koronavirüs sürecini ve bu süreçte denizcilik sektörünün genel durumunun krokisini çizerken, koronavirüs sonrası denizcilik sektörünü nelerin beklediğini anlattı.
VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI
Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.
INSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.