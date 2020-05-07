Hazırlıklar Başladı Kısıtlamaların Sona Ereceği Günü Bekliyorlar

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, ülke genelinde ticari faaliyet yapan mavi tur ve günü birlik gezi turlarını yapan denizcilerin limanlardan çıkışına kısıtlamalar uygulanmıştı.

Mart ayından itibaren devam eden kısıtlama kapsamında, 17 ile 36 metre uzunluğunda günübirlik gezi tekneleri ve mavi tur yapan denizciler, teknelerini demirleyip, izole şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

Denizciler, bu bekleyiş sırasında kısıtlamanın sona ereceği, tekrar denize açılacakları gün için de bir yandan hazırlıklarını sürdürüyor. Ahşap, fiber ve çelik konstrüksiyondan yapılmış olan yelkenli tekne, gulet ve motoryatlarını günlük rutin bakımlarını devam eden mavi tur ve günübirlik gezi tekneleri işletmecileri, hükümetin normalleşme süreci ile ilgili açıklamaları ardından motor bakımları, boyama ve iç temizliklerine de hız verdi.

Vira Haber