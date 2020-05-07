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Heyecanlandıran Liman Sahil Projesi Başlıyor

Heyecanlandıran Liman Sahil Projesi Başlıyor

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Selim Alan, bir açıklama yaparak Zonguldak Sahil Liman Projesinin başlayacağını duyurdu.

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Zonguldak Sahil Liman Projesiyle şehrin çehresinin değişip, rahat bir nefes alacağını ifade eden Alan, projeyi gerçekleştirecek firmanın (Asmet Yapı) fizibilite çalışmaları için Zonguldak’a gelerek yerinde incelemelerde bulunduğunu ve yer teslimi yapıldığını belirtti.

Alan, “Önümüzdeki hafta ise, esnaflarımızla görüşerek tebligatlar yapılacaktır.  Şehrimiz için büyük önem arz eden bu projenin hayata geçmesi için sizler gibi bizde sabırsızlanıyoruz. Daha güzel bir Zonguldak için… Durmak yok hizmete devam…" dedi.

Vira Haber

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