GESTAŞ 18 Mart ve Seddülbahir’i yeniledi

Gestaş’ın filosunda yer alan 18 Mart ve Seddülbahir Kabatepe İskelesi’ne bakıma girdi. Bakıma giren iki gemide, yolcu salonları, araç ve yolcu güverteler, gemi tuvaletleri, oturma grupları, zeminler, gemi rampa kapağı, gemi bordası boyandı, eksikleri giderildi ve komple bakımdan geçirildi. Gemilerin ana makine ve jeneratör bakımları da yetkili servis tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan bakımın ardından Seddülbahir gemisi, Güney Marmara hattında seferlerine yeniden başlarken 18 Mart gemisi de Geyikli-Bozcaada hattında hizmet vermeye devam ediyor.

Vira Haber