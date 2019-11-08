Singapur açıklarında petrol tankerinde yangın

Hosho Shipping'in sahibi olduğu 8.925 dwt kimyasal ürün tankerinde, yerel saatle 13-10 saat arasında Singapur'daki Doğu Boğazı'nda bulunan Horsburgh Deniz Feneri yakınında yangın çıktı.

Yardım çağrısı üzerine Singapur Deniz ve Liman İdaresi, Singapur Sahil Güvenlik Birimleri ve Singapur Donanması’nı yangının çıktığı konuma yönlendirdi.

Yapılan kurtarma operasyon sonucunda 113 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki tankerde bulunan 18 mürettebat kurtarıldı. 2009 yılında inşa edilen tankerdeki yangından kurtarılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde yakıt sızıntısı ve kirlenme olmadığı açıklandı. Tanker yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber