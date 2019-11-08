Korsanlar ‘Siyah İnci’ için denize açılıyor

TYF Pirat Komitesi ve Motorboat & Yachting dergisi tarafından İstanbul Yelken Kulübü desteğiyle düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü yapılacak Siyah İnci Pirat & Yat Savaşları Kupası’nda yelkenciler en büyük korsan olmak için denize açılıyor.

Pirat teknelerinde piratçılarla yatçıların karşı karşıya geldiği, hem eğlenceli hem de çekişmeli geçen Siyah İnci Kupası’nda eleme usulü 15 yarış yapılması planlanıyor. Farklı sınıflarda yarışan yelken sporcularının kozlarını paylaşacağı yarış 17 Kasım pazar günü İstanbul Yelken Kulübü önüne kurulacak parkurda gerçekleştirilecek. Yarışın galibi 2019’un en büyük korsanı olacak.

“Siyah İnci Kupası Pirat & Yat Savaşları” ismini beyazperdenin meşhur korsanı Jack Sparrow’un efsanevi gemisi “Black Pearl” den alıyor ve yarışta birbiriyle tamamen eş olan pirat tekneleri kullanılıyor. Pirat sınıfının “korsan geçmişine” ve Johnny Depp’in meşhur filmine atıfta bulunan yarışın sonunda yılın en büyük korsanı seçiliyor.

FARKLI YARIŞ FORMATI

Bir gün içinde toplam 15 yarışın planlandığı kupada ekipler önce puan usulü, daha sonra en iyi puana sahip takımları eleme usulü yarıştıkları benzeri olmayan bir formatta yapılıyor.

Bir filo yarışı olan Siyah İnci Kupası’nın önemli özelliklerinden birisi de yarış parkurunun kıyıya mümkün olduğunca yakın atılması ve karadan izlenebiliyor olması.

İstanbul Yelken Kulübü’nün desteğinde yarışın formatı için uygun lojistik imkanların sağlandığı Siyah İnci Kupası, farklı sınıflarda yarışan yelken sporcularını bir araya getirerek yoğun ve yorucu geçen bir yarış sezonunun ardından, eğlenceli ve çekişmeli bir mücadele ile sezonu kapatmayı hedefliyor.

SİYAH İNCİ KUPASI’NA TAM DESTEK

Etkinlikte bu yılın en büyük sürprizi spor mağaza zinciri Decathlon’dan geldi. Tüm yarış ekiplerini rüzgâr ve su geçirmeyen montlarla giydirecek Decathlon, ayrıca yarış alanına getireceği su oyuncaklarıyla da konukların gün boyunca denizde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Hem pirat hem de yatlarda vazgeçilmez yelken firmalarından UK Sailmakers yarışan ekiplere tekneleri için alacakları yelkenlerde tekne türüne göre farklı indirim çekleriyle yelkencilerin yanında olacak.

Üç yıldır Siyah İnci’yi kahvaltısız bırakmayan Eker yine katılımcılara ve konuklara “ziyafet” sunacak. Uniq2go protein barlarıyla sporcuların enerjilerini yükseltirken İtalyan kahvesi Kimbo da içlerini ısıtacak. Deniz marketi Eastmarine de kupada çekiliş sonucu talihlilere sürpriz hediyeler verecek.

Vira Haber