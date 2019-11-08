Osmanlı donanmasının ihtişamı bu sergide

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın katılımı ile serginin açılış kurdelası kesildi. Ayrıca, sergide Mahmut Özer’e anı için bir eser takdim edildi.

Sırdan Sırmaya Donanma-yı Hümayun

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı sergi ile ilgili bilgi veren el nakışları öğretmeni Zekiye Ensari (fotoğrafta solda), çini öğretmeni Esra Hoca ile bir atölye kurduklarını ve ismini ‘Sırdan Sırmaya Donanma-yı Hümayun’ koyduklarını ifade etti. Bu serginin Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin üçüncü konsept sergisi olduğunu anlatan Ensari, “Daha önceki konsept sergilerimiz Beylerbeyi Sarayı’nda yapıldı. Bu kez Osmanlı donanmasını konu edindik. Kitaplarda konu ile ilgili araştırmalar yaptık. Prof. Dr. İdris Bostan’ı ziyaret ettik ve kitaplarından faydalandık. Bu bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizle ortaklaşa bu ürünleri hazırladık” dedi.

DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın daha önce sergilerini ziyaret ettiğini anlatan Zekiye Ensari, kendilerini DTO’ya davet ettiğini ve DTO üyelerinin de sergiyi yakından görmeleri için sergiyi burada açtıklarını dile getirdi.

“23 ila 80 yaşlarında öğrencilerimiz var”

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 13 yıldır görev yaptığını söyleyen çini öğretmeni Esra Yavuz (fotoğrafta sağda) da sırın çinin sırından geldiğini, sırmanın da nakışın sırmasından geldiğini dile getirdi. Sırdan Sırmaya Donanma-yı Hümayun sergisinde Osmanlı donanmasında kullanılan gemileri eserlerinde nakşettiklerini anlatan Yavuz, kürekli ve yelkenli gemileri eserlerinde işlediklerini ifade etti. Diğer yandan 30 kişilik bir öğrenci gruplarının olduğunu söyleyen Yavuz, şöyle devam etti: “23 ile 80 yaşları arasında öğrencilerimiz var. Öğrenmenin yaşı yok. Altı ila sekiz ay aralığında çini ve geleneksel el nakışları ürünlerimizi tamamladık. Bu konseptimizde Osmanlı donanmasının ihtişamını gösterdik. Osmanlı zamanında kullanılan kadırgaları konu aldık.”

Öte yandan, kursiyerlerden Aynur Koç ise Zekiye öğretmenin gözetiminde el nakışları yaptıklarının altını çizdi. Bu sanatları çok sevdiğini, tespih minyatür ve çini eğitimleri aldığını dile getiren Koç, bundan sonra daha güzel işlere imza atmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Vira Haber