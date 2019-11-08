'Rusya, ABD uçak gemisi filosuna darbe vurabilir'

Rus askeri uzman Sivkov, savaş halinde ABD'nin Newport kentinde konuşlu, nükleer uçak gemileri inşa etme ve onarma kabiliyetine sahip tek Amerikan tersanesini vurarak tüm ABD uçak gemisi filosuna darbe vurulabileceğini söyledi.

Rusya'da yayınlanan bir dergi için makale kaleme alan Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Müdür Yardımcısı Konstantin Sivkov, tüm ABD uçak gemisi filosunu imha etmenin yöntemini okurlara anlattı.

Sputnik’in haberine göre ABD filosunda şu anda modern gereklilikleri karşılayan 12 uçak gemisi bulunduğunu kaydeden Sivkov, bir uçak gemisinin 5 yılda inşa edilmesi nedeniyle filo yenileme temposunun düşük olduğuna dikkat çekti.

'Kruz füzeleriyle saldırı düzenlenirse...'

"İleri teknoloji sahibi bir düşmanla savaş çıkması halinde, yeni uçak gemilerini hizmete sokmanın ve ABD uçak gemisi filosunun potansiyelini artırmasının çok zor olacak" diyen Sivkov, tersaneye kruz füzeleriyle saldırı düzenlenmesi halinde ABD'nin uçak gemilerini onaramayacağını ve yenilerini üretemeyeceğini vurguladı.

Sivkov, bir Rusya-ABD savaşı yaşanması halinde Moskova'nın yeterli sayıda gemisavar füzesi üreterek ABD uçak gemisi filosuna ciddi bir darbe vuracağının altını çizdi.

'Neredeyse imkansız'

'Rusya'nın Askerleri' dergisi analisti Anatoliy Matviyçuk, Newport'taki tersaneyi tamamen imha etmenin neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.

Tersanenin hava saldırılarına karşı çok iyi korunduğunu belirten Matviyçuk, tersanedeki üretim tesislerinin imhası için tam teşekküllü bir hava harekatı düzenlenmesi gerektiğini ifade eti.

Vira Haber