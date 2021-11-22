GESTAŞ ve ÇOMÜ yönetiminden Tamer Kıran'a ziyaret

GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, Öğretim Üyesi Dr. Alkan Öztekin ile birlikte IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ı çalışma ofisinde ziyaret etti.

Genel Müdür Sevinç, ziyaret sonunda Tamer Kıran’a GESTAŞ’ın satın aldığı 8 geminin anısına gemi maketi takdim etti.

Vira Haber