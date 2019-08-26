Gezinti gemilerine fener ayarı

Uygunsuz aydınlatmaların gemi seyir fenerlerinin fark edilememesine ve karışıklığa neden olduğuna yönelik tespitler üzerine İstanbul Liman Başkanlığı, “yerel deniz trafiğinde seyir yapan gemilerin aydınlatma kuralları” konu başlıklı bir düzenlemeye gitti.

Yeni düzenlemeyle gemilerin hiçbir yerinden fenerlerin görünümünü karıştıracak veya diğer gemiler tarafından yapılacak normal gözcülüğü engelleyecek konumda ve mesafede ışık şiddetinde aydınlatma yapılmaması şartı getirildi. Özellikle geminin baş ve arka tarafına doğru borda fenerinin haricinde aydınlatma yapılması yasaklandı. Seyir halindeyken geminin herhangi bir yerinden dışarıya doğru projektör yansıtılması, ışıklı reklam ve ilan panosu kullanılması yeni yönetmelikle ortadan kaldırıldı. İhtiyaç duyulabilecek aydınlatmaların, ön fenerlerin ışığını bozacak şiddette bir ışık içermemesi şartı getirildi.

UYMAYANLARA CEZA

Zorunlu aydınlatmalar ile gemi iç kısımlarındaki aydınlatmaların da minimum seviyeye indirilmeleri ve gemi yön aydınlatmalarının karıştırılmasına neden olacak şekilde konumlandırılmaması talep edildi. Öte yandan yalnızca gemi bağlı iken yolcu indirme ve bindirmelerinde ekstra aydınlatma yapılmasına izin verildi. Düzenleme kapsamında aydınlatma şartlarına uymayan gemi işletmecilerine adli ve idari işlem uygulanması da hükme bağlandı.

Vira Haber