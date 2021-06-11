Gine Körfezi Korsanlığı Önleme Bildirisi'ni 300'den Fazla Kuruluş İmzaladı!

Gine Körfezi'nde Yükselen Deniz Taşımacılığına Yönelik Tehditlere Dünyanın Dikkatini Çekmek Ve Bölgede Güvenlik Seviyesini Artırmak İçin İlk Adımların Atılması Üzere, BIMCO'nun Çağrısı Üzerine Denizcilik Endüstrisinin Dört Bir Yanından Katılım Gösteren Paydaşlardan Oluşan Bir Görev Gücü Gine Körfezi Korsanlığı Önleme Deklarasyonu'nu Başlatılmıştı.

Beyanname Kamuya Açılmadan Önce Yaklaşık 100 Kuruluş Tarafından İmzalanmıştı. Atılan İmzalarla Birlikte Başlangıçta, Bayrak Devleti İdareleri, Armatörler, Gemi Kiralayıcıları Ve Denizcilik Kuruluşları Dahil Olmak Üzere Denizcilik Endüstrisindeki 120'den Fazla Kuruluş Deklarasyona Taraf Olmuştu.

Deklarasyon'un Başlatılmasından Bu Yana 300'den Fazla Denizcilik Şirketi Ve Kuruluşunun, Gine Körfezi'nde Korsanlıkla Mücadele Çabalarını Hızlandırmak Amacıyla Gine Körfezi Deklarasyonu'nu İmzaladığı Açıklandı.

Amaç; ''Korsan Saldırılarının Sayısını Yüzde 80 Azaltmak''

Bildirgenin Amacının, 2023 Yılı Bitmeden Gine Körfezi'ndeki Korsan Saldırılarının Sayısını Yüzde 80 Azaltmak Olduğu Belirtiliyor. Geçen Yıl, Denizcilik Ticaretine Yönelik Tüm Korsan Saldırılarının Yüzde 95'inden Fazlası Gine Körfezi'nde Gerçekleşti. Diğer Yandan Mayıs Ortasına Kadar 100 İmza Alan Deklarasyon, Bu Sayıyı Bir Aydan Kısa Bir Sürede Üç Katına Çıkarmış Oldu.

BIMCO: Helikopterli İki Fırkateyn Ve Bir Deniz Devriye Uçağı Korsanlığı Bastırabilir!

BIMCO, Korsanlığın Bölgede Aktif Olarak Devriye Gezecek Helikopter Konuşlandırılmış İki Fırkateyn Ve Bir Deniz Devriye Uçağı İle Bastırılabileceğini Savunuyor. Eski BIMCO Başkanı Ve Armatör Şadan Kaptanoğlu Bu Konu Hakkında, "BIMCO, Başta Nijerya Olmak Üzere Bölge Devletlerinin Attığı Olumlu Adımları Memnuniyetle Karşılıyor. Bu Ara Dönemde En İyi Çözüm, Bölge Ülkelerinin Çabalarını Desteklemek İçin Bölgedeki Korsanlıkla Aktif Bir Şekilde Mücadele Edebilecek, Bölge Dışı Devletlerden Sağlanan Askeri Varlıklar Bulundurmaktır." İfadelerini Kullanmıştı.

Danimarka Fırkateyn Konuşlandıracak!

Ayrıca Mart 2021'de Danimarka Hükümeti, Bu Yeni Programda Talep Edilen Doğrultuda Destek Sağlayarak Doğrudan Dahil Olmayı Planladığını Duyurdu. Danimarka, 2021 Sonbaharından İtibaren Bölgeye Beş Ay Boyunca Bir Fırkateyn Konuşlandıracağını Söyledi. Danimarka, Gine Körfezi'ndeki Korsanlık Tehdidini Ele Alma Çabalarında Diğer Avrupa Ülkelerini De Kendilerine Katılmaya Çağırdı.

Vira Haber