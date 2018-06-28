GİSBİR'in yeni Genel Sekreteri Mehtap Karahalli Özdemir

Denizcilik sektöründe uzun yıllardır çeşitli kademelerde üst düzey görevler alan ve sektörün gelişimi için çalışan Mehtap Karahallı Özdemir Türk Gemi İnşa Sanayi’nin tek resmi temsilcisi olan GİSBİR’in yeni Genel Sekreteri oldu. Özdemir GİSBİR’in kurulduğu tarihten itibaren ilk kadın genel sekreter unvanına da sahip oldu. Özdemir’den önce GİSBİR’de genel sekreterlik görevini Kemalettin Gür yürütüyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunu olan Özdemir Türk Loydu’nda plan onay mühendisi olarak başladığı görevine Deniz Güvenliği ve Çevre Koruma Dairesi Başkanı, Emniyet Çevre ve Kalite Bölümü Başkanı ve İş Geliştirme Bölümü Müdürü görevlerinde bulunarak devam etti.

Vira Haber olarak Mehtap Karahalli Özdemir’e yeni görevinde başarılar dileriz.

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