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Global Denizcilik Sektörünün Rotası İstanbul'a Çevriliyor!

Global Denizcilik Sektörünün Rotası İstanbul'a Çevriliyor!

Expomaritt Exposhipping İstanbul – 17.Uluslararası Denizcilik Fuarı, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir.

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Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 35+ ülkeden, 700 markaya ev sahipliği yapacak, İstanbul’u uluslararası denizcilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirecek Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı 65+ ülkeden 9.000’den fazla ulusal ve uluslararası denizciyi ağırlayacaktır.

Ücretsiz ve hızlı giriş yapmak için online kaydınızı tamamlamayı unutmayın!

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Vira Haber 

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