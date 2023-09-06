Global Denizcilik Sektörünün Rotası İstanbul'a Çevriliyor!

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 35+ ülkeden, 700 markaya ev sahipliği yapacak, İstanbul’u uluslararası denizcilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirecek Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı 65+ ülkeden 9.000’den fazla ulusal ve uluslararası denizciyi ağırlayacaktır.

Ücretsiz ve hızlı giriş yapmak için online kaydınızı tamamlamayı unutmayın!

Kayıt için tıklayınız...

Vira Haber