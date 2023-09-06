Global Denizcilik Sektörünün Rotası İstanbul'a Çevriliyor!
Expomaritt Exposhipping İstanbul – 17.Uluslararası Denizcilik Fuarı, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir.
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Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 35+ ülkeden, 700 markaya ev sahipliği yapacak, İstanbul’u uluslararası denizcilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirecek Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı 65+ ülkeden 9.000’den fazla ulusal ve uluslararası denizciyi ağırlayacaktır.
Ücretsiz ve hızlı giriş yapmak için online kaydınızı tamamlamayı unutmayın!
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Vira Haber
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Etiketler : Expomaritt Exposhipping, Denizcilik Fuarı
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