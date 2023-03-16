Global Ports Holding Ekibini Uluslararası Deneyim İle Güçlendirdi

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, kadrosunu uluslararası transfer ile güçlendirdi. Kruvaziyer turizmi sektöründe 20 yılı aşkın uluslararası tecrübeye sahip Erika Tache, Tur ve Kıyı Tarafı İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Global Ports Holding’e katıldı. Tache, destinasyon planlama ve geliştirme, açık deniz yolculukları ve kültürel miras turizmi geliştirme konularında uzman bir isim olarak sektörde öne çıkıyor. Tache, yeni görevinde, Global Ports Holding’in limanlarındaki ticari alanların geliştirilmesi ve kruvaziyer yolcularına liman dışında alternatif seyahat deneyimleri sunma konularında katkı sağlayacak.

Global Ports Holding'e katılmadan önce Carnival Cruise Line'da Ürün Geliştirme, Operasyonlar ve Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak görev yapan Tache, bu görevde, çeşitli bölgelerdeki dokuz Carnival Corporation markasının tümü için, satın alma ve tur sözleşmelerini yönetmenin yanı sıra, 90 liman ve 26 gemide yolculuklar için ürün geliştirme ve uygulama stratejilerinden sorumluydu.

‘Yolcu memnuniyetini artırmaya katkı sağlayacak’

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, atamayla ilgili heyecanını dile getirerek, “Erika Tache’nin aramıza katılması ile birlikte tur ve kıyı turizminin geliştirilmesi konusundaki uzmanlığı ile ekibimize harika bir destek sağlayacaktır. Kısa ve orta vadede ek hizmetlerimiz ile yolcu memnuniyetini artırma hedefimize büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmada ekibimizin mevcut değerli üyeleri gibi yeni katılımlar da büyük rol oynayacak. Küresel ağımızın gelişiminin bir sonraki aşamasında Tache ile çalışmayı dört gözle bekliyorum."