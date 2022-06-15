Global Ports Holding ‘Turizm Sürdürülebilirlik Ödülü’nün Sahibi Oldu

Vakfın düzenlediği Malta Zirvesi kapsamında dağıtılan ödüllerde Global Ports Holding COO'su Stephen Xuereb Turizm Sürdürülebilirlik Ödülü’nü şirket ve kendisi adına aldı.

Sürdürülebilir turizm girişimleri için bu ödülü almanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Global Ports Holding COO'su Stephen Xuereb, “Bu ödül 14 ülkedeki 26 limanımızda, Global Ports Holding’i daha da ileri taşımak için çalışan tüm ekip arkadaşlarımın katkısı sayesinde kazanıldı, Sürdürülebilirlik adına her geçen gün çalışmalarımızı artırıyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding’in (GYH) bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH) Akdeniz Turizm Vakfı tarafından Turizm Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görüldü. Düzenlenen ödül töreninde sürdürülebilir turizm konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle Global Ports Holding COO'su Stephen Xuereb’e kendisi ve şirket adına ödülü takdim edildi.

Akdeniz Turizm Vakfı tarafından ‘Akdeniz Beyni: İş Araştırma ve İnovasyon Ağı’ ana temasıyla düzenlenen Malta Zirvesi, 31 ülkeden, binden fazla turizm, seyahat ve konaklama liderlerini bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanından turizm, seyahat ve konaklama sektörlerinin önde gelenlerinin yanı sıra çeşitli devlet adamlarını bir araya getiren Malta Zirvesi kapsamında düzenelenen gala gecesinde Global Ports Holding COO'su Stephen Xuereb’e Malta Cumhurbaşkanı Dr. George Vella tarafından ödülü takdim edildi. Gala gecesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ödül alanlar arasında yer aldı.

‘Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz’

Sürdürülebilir turizm girişimleri için bu ödülü almanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Global Ports Holding COO'su Stephen Xuereb, “Bu ödül 14 ülkedeki 26 limanımızda, Global Ports Holding’i daha da ileri taşımak için çalışan tüm ekip arkadaşlarımın katkısı sayesinde kazanıldı. Portföyümüzde bulunan Kuşadası ve Bodrum limanları Green Port kategorisinde sertifika sahibi olup Kuşadası, Bodrum ve Barcelona limanları ESPO (Avrupa Deniz Limanları Organizasyonu) EcoPorts tarafından Yeşil Liman Uygulamaları bünyesinde yer alıyor. 2020 yılında GHG Protokolüne göre lokasyon bazlı yaklaşımla hesaplanan kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarımızın toplamı bir önceki yıla kıyasla yüzde 51 azaldı. Sürdürülebilirlik adına her geçen gün çalışmalarımızı artırıyoruz” dedi.

Öte yandan Stephen Xuereb, Malta Zirvesi kapsamında düzenlenecek olan turizm destinasyonlarının kendilerini nasıl yeniden icat ettiği konusundaki liderler forumunda panelist olarak yer alacak. Forumda bakanlar, turizm kurulları yöneticileri, politika yapıcılar ve belediye başkanları, turizm politikasının önümüzdeki on yıl içinde giderek daha sağlıklı bir kalite ve nicelik karışımına dayanan bir büyüme senaryosuna en iyi nasıl kaydırılacağını değerlendirecek.

Ayrıca zirvede, Akdeniz Turizm Vakfı’nın düzenleyeceği bir sonraki etkinlik olan Med Tourism Forum’un ekim ayında Bodrum’da düzenleneceği açıklandı.