Tersan ile Acta Marine’den Metanol Yakıtlı Gemi Sözleşmesi İmzaladı

Ulstein Design & Solutions AS tarafından Acta Marine işbirliğiyle tasarlanan iki geminin açık deniz rüzgar çiftliklerine hizmet vermesi planlanıyor. TWIN-X gemi baş-kıç tasarımı, entegre geçiş sistemi, 3D vinç ve otel konforunda konaklama alanları ile gemilerin, piyasa beklenti ve ihtiyaçlarının üstüne çıkması hedefleniyor.

89 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki gemiler 85 kabinde 135 kişiye kadar mürettebat ve personel ağırlayabilecek. Tersan tersanesinde üretilecek gemiler servis mühendisleri ve teknisyenlerin güvenli bir şekilde gemiden rüzgar enerji kulelerine transferini sağlayan gelişmiş iskele sistemi ile donatılacak. SMST'den tedarik edilen iskele sistemi yükseklik ayarlı kulelere entegre hareket dengeleme sistemive personel/kargo asansörü ile donatılacak. Yine SMST tarafından sağlanan Güvertedeki 6 ton kaldırma kapasiteli 3D hareket kabiliyetli vinç yine SMST tarafından temin edilecek. Gemiler güverte tasarımları 500 m2 kapalı ve 500 m2 açık kargo alanları bulunacak şekilde verimli tasarlandı. İki geminin, dalga seviyesinin 3,00 metreye ulaştığı zorlu hava koşullarında dahi kısa, verimli ve güvenli bir şekilde personel ve kargo transferi sağlaması hedefliyor.

Tersan Tersanesi İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Şakir Erdoğan; “Yenilenebilir enerji pazarının kilit oyuncuları olacak bu önemli gemileri inşa edecek tersane olarak Acta Marine tarafından seçilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Sektördeki en iyi firmalardan biri olan ve profesyonel yaklaşımlarıyla tanınan Acta Marine ile çalışmaya başlamak için oldukça heyecanlıyız. Sürdürülebilir bir geleceğe hizmet edecek yenilikçi gemiler inşa etmekteki ortak hedefimize birlikte ulaşacağımızdan eminiz. Tersan Tersanesi olarak üretim ve tüketim stratejilerimizin yenilenebilir enerji kullanımı açısından eşdeğer olmasına çok önem veriyoruz. Tüm gemilerin inşa sürecinde hem I-REC sertifikalı rüzgar santrallerinden hem de tersane atölyelerinin çatılarına monte edilen 8000 adetten fazla kendi güneş enerji panellerimizden sağlanan %100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Diğer bir deyiş ile Tersan Tersanesi'nde inşa edilen yeşil gemiler yine % 100 temiz enerji kullanılarak inşa ediliyor” dedi.

Gemiler, personel ve kargo transferi sırasında yüksek hareket kabiliyeti ve çalışabilirlik sağlayacak. Optimize edilmiş yüksek lojistik kapasiteleri ve mürettebat için planlanan yüksek konfor, gemilere büyük değer katarken alternatif yakıtlı metanollü tahrik sistemi, CO2 salınımlarında önemli azalma sağlayacak. İlk iki geminin 2024’ün 2. Ve 3. çeyreklerinde teslim edilmesi planlanıyor.

Acta Marine Genel Müdürü Rob Boer; “Açık deniz rüzgar pazarında bir ilk olan bu gemiler, alternatif yakıtlı metanol ve MDO/HVO ile çalışabilecek ve akü güç sistemi kombinasyonuyla birlikte yakın gelecekte karbon ayak izinin azalmasına büyük katkı sağlayacak. Ayrıca kalitesi ve profesyonelliği ile tanınan Tersan Tersanesi ile anlaşma imzaladığımız için çok heyecanlıyız” dedi.