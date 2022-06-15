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Van Polisi Jandarmanın Kuruluş Yıl Dönümünü Hazırladığı Kliple Kutladı

Van Polisi Jandarmanın Kuruluş Yıl Dönümünü Hazırladığı Kliple Kutladı

Van Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir klip hazırlandı.

Çekimleri Van Gölü'nde yapılan klipte, Van Gölü Asayiş Bot Komutanlığı, gemi adamları, Seyir Hizmetleri ve Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin görev başındaki görüntüleri yer alıyor.

Jandarma ve polislerin birlikte görev aldığı klip, botlarla Van Gölü'nün derinliklerinden dev Türk bayrağının su yüzeyine çekilmesiyle sona eriyor.

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