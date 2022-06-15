Egeli İhracat Şampiyonları 10 Ödül Aldı

“2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH. İHR. VE TİC. A.Ş. Türkiye şampiyonluğunu bu yıl da korurken firmanın ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan’a Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve önceki dönem TİM Başkanı İsmail Gülle verdi.

Yaş meyve sebze sektöründe UÇAK KARDEŞLER GIDA SER. ULUS. NAKL. PL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bu yıl beşinci kez Türkiye İhracat Şampiyonu olma mutluluğu yaşadı. Firma ortağı Ali Uçak ödülünü Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve önceki dönem TİM Başkanı İsmail Gülle’nin elinden aldı.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe bu yıl ihracat şampiyonluğunu VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. kazandı. Firmanın ödülünü Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’den almak için Yönetim Kurulu Başkanı Murat Türkal törende hazır bulundu.

Tütün sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. oldu. Firmanın ödülünü, Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Öztürk aldı.

İlk 10 ihracatçı arasında TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Türkiye üçüncüsü olurken, TÜPRAŞ kimya sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu. Firmanın ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Manisa’da faaliyet gösteren VESTEL TİCARET A.Ş., Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci firması olurken, Elektrik-Elektronik sektöründe bu yıl da Türkiye şampiyonluğunu kimseye kaptırmadı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. Çelik sektöründe Türkiye ihracat şampiyonu olurken, Türkiye’de en çok ihracat yapan firmalar listesinde dokuzuncu sıranın sahibi oldu. HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Eskinazi; “Firmalarımızın sayısının artmasını diliyoruz”

Türkiye ihracat şampiyonları arasında Ege Bölgesi’nden 7 firmanın 10 ödül almasından mutluluk duyduklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat şampiyonları arasındaki Egeli firmaların önümüzdeki yıllarda artması için İnovasyon, AR-GE, Tasarım, Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Mesleki Eğitim konularında projeler geliştirdiklerini aktardı.

Kimya ve Elektrik-Elektronik sektörlerinde ihracat şampiyonlarının Ege Bölgesi’nde faaliyet göstermesine karşın Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında ihracatçı birliklerinin bulunmadığına dikkati çeken Eskinazi, “Ege Bölgesi’nden 30 milyar dolar civarında ihracat yapılırken, bu ihracatın yaklaşık 10 milyar doları Ege Bölgesi dışında kayda alınıyor. Kimya ve Elektrik-Elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın EİB çatısı altında kendi birliklerini kurmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu iki sektörümüze ilave olarak Ege Bölgesi’nin üretiminde Türkiye lideri olduğu yenilenebilir enerji ekipmanları sektöründe de bir ihracatçı birliği kurmak istiyoruz. EİB bünyesindeki birlik sayısının 15’e çıkması için çabamız sürecek”