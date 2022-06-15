AVS ve Nordic Hamburg Güçlerini Birleştirdi

37 yılı aşkın süredir denizcilik sektörünün farklı alanlarına yaptığı yatırımlar ve geldiği noktada gemi tedariki ve yönetimini küresel vizyona taşıma hedefinde olan AVS Global Supply, Alman denizcilik endüstrisinde 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Nordic Hamburg firmasıyla güçlerini birleştirdi.

Denizcilik sektöründe global gemi tedariki, teknik tedarik ve yönetimi, on/offshore ve ticari gemilerde catering hizmeti, yazılım geliştirme ve uydu haberleşme alanlarında yaklaşık 400 kişilik kadrosu ile hizmet sunan AVS Global Supply, aynı zamanda sektöre yetişmiş personel sağlayan denizcilik okulu işletmeciliği de yapmaktadır. Global ticaretini 100 ülke ve 1500’den fazla limanda sürdüren AVS’nin, merkez ofis yapılanması İstanbul’dadır.

Stratejik güç ortaklığı yaptığı ve sektörde daha vizyonel bir sinerji yaratmayı hedeflediği Nordic Hamburg firması Alman denizcilik sektöründe 2006 yılından bu yana gemi ve mürettebat yönetimi, ticari kiralama, proje geliştirme, ticari yönetim, yeni inşaa ve kurumsal servisler sunmaktadır ve kara ve deniz projelerinde yaklaşık 100 gemi yönetmekte ve 5000 çalışan istihdam etmektedir. Nordic Hamburg’un Almanya dışında Singapur, Filipinler, Odessa ve Ukrayna’da ofisleri ve faaliyetleri bulunmaktadır.

Alman ve Türk denizcilik sektöründe faaliyet gösteren iki kuruluşun tesis ettiği bu ortaklık yapısı içindeki öncelikli hedef; sektörde daha köklü yatırımlar yapmak ve dünya pazarındaki payı arttırmaktır. AVS, küresel bir marka olma hedefi doğrultusunda büyük bir adım daha atmıştır. Yapılanmadaki amaçlardan bir diğeri de, özellikle genç nüfus açısından şanslı ülkemiz denizcilerine dünya sularında farklı iş imkanları oluşturmak ve pazarda daha çok yer almalarını sağlamaktır. Özellikle AVS yatırımlarından birisi olan Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan ve mevcut üniversitelerimizde okuyan denizcilik öğrencilerini, yarınların deniz insanlarını dünya denizcilik sektörüne yetişmiş personel olarak istihdam etmek üzerinde projeler geliştirilmektedir. Alman Nordic Hamburg’un gemi yönetimi aktivitesi oluşturmak adına AVS dinamizmi ve Alman disiplinini birleştirme hedefi vardır. Yapılacak proje ortaklıkları ile sektöre yeni iş alanları oluşturulacağı gibi, özellikle AVS bünyesindeki yazılım firması üzerinden sektörün dijitalleşmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya ilişkin hedefleri de bulunmaktadır.