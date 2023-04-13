Global Ports Holding'e Kruvaziyer Etkinliğinde Yoğun İlgi

Global Yatırım Holding'den (GYH) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 durgunluğunu tamamen üstünden atan kruvaziyer sektörü, Seatrade Cruise Global 2023'te bir araya geldi.

GYH'nin bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding'in damga vurduğu etkinliğe 140 ülkeden 700'ün üstünde şirket katıldı. Fuara Türkiye'den katılan tek şirket Global Ports Holding oldu. Global Ports Holding'in 270 metrekarelik standında portföyündeki 14 ülkeden 27 liman temsil edildi.

Etkinlik sırasında düzenlenen "Avrupa Kruvaziyer CEO Paneli"nde Türkiye'nin de yer aldığı Avrupa pazarının 2023'te küresel deniz yolculuklarının yüzde 27'sinden fazlasına ev sahipliği yapmasının beklendiği vurgulandı.

Global Ports Holding, geleneksel GPH kokteylini bu yıl bağış toplama etkinliği olarak gerçekleştirdi. 400 kişilik katılımcıyla yapılan etkinlikte Türkiye'den götürülen el yapımı Hereke ipek halıları deprem bölgesine destek amacıyla açık artırma usulüyle satıldı. Toplanan bağışlar Global Ports Holding tarafından Kızılay kanalıyla deprem bölgesine ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, fuarda düzenlenen bağış gecesinin yanı sıra depremzedelere yönelik "Bir Dünya Bir Toplum" kampanyasını başlattıklarını anımsattı.

Limanlarından her yıl milyonlarca yolcunun geçtiğini, hem kruvaziyer şirketlerin hem de yolcuların bu kampanyaya destek verdiğini kaydeden Kutman, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada kruvaziyer turizmine talep patlamış durumda. Sektör Kovid-19 sonrası çok büyük yaralar aldı. Bu yaralar benim bile tahminimden daha hızlı sarılıyor. Etkinliğin ana gündemi sektörün yeniden canlanması oldu. Arz hep talebin altında oluyor bu sektörde. Sektör her yıl yüzde 18 büyüyor. Yarın 50 gemi daha ekleseniz hepsi dolar. Biz de sektördeki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Portföyümüze yeni limanlar katmayı sürdüreceğiz."

Kutman, kredi derecelendirme kuruluşlarının GPH'yi incelediğini ve yatırım yapılabilir notu almaları halinde hedeflere çok daha hızlı ulaşacaklarını bildirdi.

Bodrum Kruvaziyer Limanı'nın homeport olduğunu aktaran Kutman, "2 bin 500 yolcu haftada bir Bodrum Havalimanı'na gelip, buradan gemiye binecek. Bu, Bodrum ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Vira Haber