Global Ports Holding'ten Alaska Turizmine Türk İmzası

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Akdeniz, Karayipler, Asya ve Kuzey Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’daki ilk limanını portföyüne kattı. GPH’nin yeni limanı olan Kanada’nın İngiliz Kolumbiyası Bölgesi’ndeki Prince Rupert Kruvaziyer Limanı, dünyanın en büyük kruvaziyer destinasyonlarından olan Alaska’ya sadece 65 km uzaklıkta yer alıyor.

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Dünyanın en önemli kruvaziyer rotalarında varlığımızı güçlendiriyoruz. Akdeniz Çanağı’ndaki payımızı yüzde 40’a çıkarırken, geçtiğimiz günlerde dünyanın en önemli kruvaziyer pazarı olan Karayipler’de 4. limanı portföyümüze katmak için ön anlaşma imzalamıştık. Şimdi de Prince Rupert Kruvaziyer Limanı ile yine dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonlarından olan Alaska pazarına adım atmış olduk” dedi.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, Kanada’nın İngiliz Kolumbiyası Bölgesi’ndeki Prince Rupert Kruvaziyer Limanı ile 10 yıllık uzatma opsiyonlu, 10 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Böylece Global Ports Holding, Akdeniz, Karayipler, Asya ve Kuzey Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’daki ilk limanını portföyüne eklemiş oldu. Akdeniz Çanağı’ndaki payını yüzde 40’a çıkaran, dünyanın en önemli kruvaziyer pazarı olan Karayipler’de 4. limanını portföyüne katmak üzere olan Global Ports Holding’in yeni limanı Prince Rupert Kruvaziyer Limanı, en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan Alaska’ya 65 km uzaklıkta bulunuyor.

2023’te 80 bin yolcu hedefleniyor

Global Ports Holding’in devam eden gelişimi ve büyümesinde önemli bir kilometre taşı olacak olan Prince Rupert Kruvaziyer Limanı, aynı zamanda Seattle ve Vancouver dahil olmak üzere bölgedeki ana limanlara gidiş ve dönüş seyahatleri için ideal bir konuma sahip. Prince Rupert Kruvaziyer Limanı’nın, 2022'de 41 bin kruvaziyer yolcusu ağırlaması beklenirken, 2023 kruvaziyer sezonu için yolcu hacminin 80 bine yaklaşması ve büyümeye devam etmesi hedefleniyor. Prince Rupert Kruvaziyer Limanı, daha büyük gemileri ağırlayacak altyapıya sahip.

Küresel know-how’ını Prince Rupert Kruvaziyer Limanı’na aktaracak olan Global Ports Holding, aynı zamanda anlaşmanın bir parçası olarak yerel miras, kültür, gastronomi ve son derece çeşitli bitki, hayvan ve deniz yaşamını öne çıkaran programlar geliştirmek için yerel paydaşlarla yakın bir şekilde çalışacak.

‘Kruvaziyer pazarından aldığımız payı artırıyoruz’

Prince Rupert Kruvaziyer Limanı’nın Kuzey Amerika’daki ilk limanları olması nedeniyle önemli olduğuna dikkat çeken Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Global Ports Holding olarak dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi unvanımızı her geçen gün pekiştiriyoruz. Dünyanın en önemli kruvaziyer rotalarında varlığımızı güçlendiriyoruz. Akdeniz Çanağı’ndaki payımızı yüzde 40’a çıkarırken, geçtiğimiz günlerde dünyanın en önemli kruvaziyer pazarı olan Karayipler’de 4. limanı portföyümüze katmak için ön anlaşma imzalamıştık. Şimdi de Prince Rupert Kruvaziyer Limanı ile yine dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonlarından olan Alaska pazarına adım atmış olduk. Bu liman ile birlikte kruvaziyer pazarından aldığımız payı da artırıyoruz” dedi.

Global Ports Holding Amerika Bölge Direktörü Mike Maura Jr. ise işbirliğine ilişkin olarak şunları söyledi: “GPH olarak, Prince Rupert’in tur imkanlarını güçlendirmek ve genişletmek istiyoruz. Aynı zamanda limana GPH olarak sahip olduğumuz uzmanlığı ve işletim modelini taşıyacağız. Prince Rupert, bozulmamış eşsiz bir destinasyon ve Alaska pazarında önemli bir liman olarak muazzam potansiyele sahip. Yolcu deneyimini geliştirmek için paydaşlarımızla birlikte çalışmayı, heyecan verici tur fırsatları eklemek için yerel halk ile iş birliği yapmayı ve Prince Rupert’a daha fazla trafik çekmeyi dört gözle bekliyoruz.”