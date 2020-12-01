Global Yatırım Holding, Bu Yıl da BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Girdi

Global Yatırım Holding (GLYHO), şirketlerin sürdürülebilirlik konularında halka açık bilgi paylaşımlarına bağlı olarak değerlendirildiği ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (XUSRD) bu yılda yer aldı. Geçen yıl girdiği ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini koruyan ve üst üste üçüncü yılında da endekste yer alan Global Yatırım Holding, önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Global Yatırım Holding’in, şirketlere hem itibar kazandıran hem de rekabet avantajı sağlayan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne yeni döneminde de dâhil olmasında; sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarda kapsamlı politikalara sahip olması ve belirli çevresel indikatörler ile yolsuzluk raporlamasında iyileştirmeler sağlaması önemli rol oynadı.

Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması amacıyla oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde şirketler, çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlemeye tabi tutuluyor. Bağımsız bir araştırma şirketi olan Londra Merkezli EIRIS ile iş birliği içinde yapılan değerlendirme sonucunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne 58 şirket girmeyi başardı.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TÜM OPERASYONLARIMIZ ODAĞINA KOYUYORUZ’

Grup olarak kuruluşlarının 30’uncu yılını kutladıkları 2020’nin Covid-19’un etkisiyle daha önce karşılaşılmayan zorlukta bir yıl olmaya devam ettiğini söyleyen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti. İş sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarına faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda insani yardım sağlamanın da bugün temel öncelikleri olduğunu anlatan Kutman, “Aynı zamanda, Global Yatırım Holding'in uzun vadeli başarısını korumak ve küresel rolümüze dayanan tüm paydaşlara taahhütlerimizi yerine getirmek için sorumlu davranmalıyız. Global Yatırım Holding olarak her zaman güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz ile sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın odağına koyarak sorumlu yatırım yoluyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı ve hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamayı hedeflemekteyiz. Borsadaki yatırımcılar için güvenilir bir seçenek sunan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde bu yıl da yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Diğer taraftan, Grup'umuzun kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz yukarı yönlü revize edilmiş olup, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki yerimizi de korumuş bulunmaktayız” dedi.

Vira Haber