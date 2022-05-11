Global Yatırım Holding İlk Çeyrekte 901.8 Milyon TL’lik Gelir Elde Etti

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) 2022 yılı ilk üç ayına ilişkin konsolide gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda yüzde 194 artışla 901.8 milyon TL oldu. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise aynı dönemde yüzde 283 artarak 176,4 milyon TL'ye yükseldi.

Global Yatırım Holding’in performansındaki iyileşme, Covid-19’un azalan etkisi ve iş kollarının güçlü performansına paralel olarak 2022’nin ilk çeyreğinde hızlı bir ivme kazandı. Grup’un gelirler artışına en çok katkıyı gaz iş kolu, FAVÖK artışına en güçlü katkıyı ise limanlar iş kolu yaptı.

Öte yandan Global Yatırım Holding, 2021 yılı birinci çeyreğindeki 184,7 milyon TL'lik net zarara karşılık, 2022 yılı birinci çeyreğinde 76,8 milyon TL konsolide net kar açıkladı. Grup’un net faiz gideri ise aynı dönemde 78,4 milyon TL’den 44,6 milyon TL’ye geriledi. Net faiz giderindeki bu toparlanmada konsolide borçluluktaki azalış etkili oldu. Konsolide net borç 2021 yıl sonunda 556,6 milyon ABD doları seviyesinden, 31.03.2022 tarihinde 544,8 milyon ABD doları seviyesine geriledi.

Pandeminin etkilerinin ardından 2022 yılına iyi bir başlangıç yapmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “2022'nin ilk çeyreğinde neredeyse tüm iş kollarımız üstün performans göstererek normalleşmeye geçişin altını çizdi. Global Ports Holding (GPH) limanlarına Mart 2022'deki gelen gemi sayısı, Mart 2019 seviyelerinden yüzde 14 daha fazla. Mart 2022'de GPH limanlarını ziyaret eden yolcu sayısı ise Mart 2019 seviyelerinin yüzde 62'sine ulaştı (Bu oran Ocak 2022'de yüzde 35 ve Şubat 2022'de yüzde 47 idi). GPH'nin yüksek sezonunu yaşayan Karayip limanları, Nassau ve Antigua göstergeleri ise, Mart 2022 rakamlarının Mart 2019 rakamlarına ulaştığını ve hatta geçtiğini gösteriyor” dedi.

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Şirketimiz, 2021 yılında başladığı bir süreç olan efektif borç yükünü azaltma hedefini sürdürüyor. Antalya'daki ticari limanımızın satışı, Naturelgaz'ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması, GYH'nin sermaye artırımı süreci, 2021'de Holding solo borç tutarını neredeyse yarı yarıya eritti. 2022’de de borçluluğu azaltma hedefimiz devam ediyor. Nisan 2022’de gerçekleşen Consus Enerji halka arzında 236,3 milyon TL’si Consus Enerji, 283,5 milyon TL’si Global Yatırım Holding seviyesinde olmak üzere, Grup olarak toplam brüt 519,8 milyon TL nakit girişi sağladık. Bu kaynaklar Consus düzeyinde yeni yatırımlar ve borçluluğu azaltmada kullanılırken; Holding tarafında ağırlıklı olarak borç itfasında kullanacak. Bunun da önümüzdeki dönemlerde borçluluğu azaltmada etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2022 yılı ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Global Yatırım Holding’in performansındaki iyileşme, Covid-19’un kaybolmaya başlayan etkisi ve iş kollarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine paralel olarak 2022’nin ilk çeyreğinde hızlı bir ivme kazandı. Grup, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda yüzde 194 artışla 901.8 milyon TL’lik konsolide gelir elde etti. Tüm iş kollarının güçlü katkısıyla neredeyse 3 katlık artış yaşanan konsolide gelire en çok katkıyı ise gaz iş kolu gerçekleştirdi. Global Yatırım Holding’in, aynı dönemde konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 283 artarak 176,4 milyon TL'ye ulaştı. Konsolide FAVÖK’e en güçlü katkı ise limanlar iş kolundan geldi.

2022 1. çeyrekte net dönem karı açıklandı

Öte yandan Global Yatırım Holding, 2021 yılı 1.çeyreğindeki 184,7m TL'lik net zarara karşılık, 2022 yılı 1.çeyreğinde 76,8m TL konsolide net kar gerçekleşti. Söz konusu kar rakamının içerisinde 172,4m TL’si amortisman gideri ve 6,0m TL’si kur farkı geliri olmak üzere toplamda 166,4m TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen gelir / giderler yer aldı. Bu arada, 105,1m TL tutarındaki tek seferlik gelir (gider) ise proje giderleri ile nakit etkisi olmayan değerleme gelirlerinden oluşmakta.

Amortisman giderleri, Türk Lirası'nın diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 1Ç 2021’deki 89,3m TL’den 1Ç 2022’de 172,4m TL seviyesine yükselmiştir. Ortalama döviz kuru aynı kalsaydı, amortisman ve itfa giderleri 81,1m TL daha düşük açıklanacaktı.

Grup’un net faiz gideri 1Ç 2021’de 78,4m TL seviyesinden, 1Ç 2022’de 44,6m TL seviyesine geriledi. Net faiz giderindeki bu toparlanmada konsolide borçluluktaki azalış etkili oldu. Ortalama döviz kuru 1Ç 2021’deki seviyesini korusaydı, net faiz gideri 1Ç 2022’de yaklaşık 22,3m TL daha az gerçekleşebilirdi.

Konsolide net borç 545 milyon ABD dolarına geriledi

Konsolide net borç 2021 yıl sonunda 556,6 milyon ABD doları (7.223 milyon TL) seviyesinden, 31.03.2022 tarihinde 544,8 milyon ABD doları (7.979 milyon TL) seviyesine geriledi.

Global Yatırım Holding 2021 yılı için borçluluğunu hızla düşürmeye devam etmeyi hedeflemişti ve bu hedefe doğru da iyi bir ilerleme kaydetmişti. Grup olarak toplam brüt 519,8 milyon TL nakit girişi sağladık. Global Yatırım Holding, yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Consus Enerji’nin Nisan 2022’de gerçekleşen halka arzından 283 milyon 500 bin TL’lik brüt gelir elde ederken (Grubun halka arzdan elde ettiği toplam gelir 519,8 milyon TL) , Holding seviyesinde bu gelir ağırlıklı olarak borçların itfası için kullanılacak. Bunun da önümüzdeki dönemlerde borçluluğu azaltmada etkili olması bekleniyor.

‘GPH limanlarına gelen gemi sayısı pandemi öncesini aştı’

Pandeminin olumsuz etkilerinin ardından 2022 yılına iyi bir başlangıç yapmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “2022'nin ilk çeyreğinde tüm iş kollarımız üstün performans göstererek normalleşmeye geçişin altını çizdi. Neyse ki bugün, küresel kruvaziyer endüstrisi normal bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor ve kruvaziyer işinin yeniden başlatılması, sıkı protokoller ve ertelenen talep sayesinde çarpıcı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Son iki ayda, küresel kruvaziyer talebi hem Omicron öncesi hem de 2019 seviyelerini önemli ölçüde aştı. Şu an itibarıyla büyük kruvaziyer şirketleri filolarının yüzde 95'i ile hizmete dönerken; önümüzdeki yoğun yaz sezonu için gemi filolarınını yüzde 100 oranında sefere döndürmeyi planlıyorlar. Ocak ve Şubat aylarında Omicron varyantı tarafından etkilenen doluluk oranı çeyreğin geri kalanı için olumlu gelişerek ilk çeyrekte yüzde 65-70 seviyelerinde kaldı. Büyük kruvaziyer şirketleri, ikinci çeyrekte gemi doluluk oranlarının ortalama yüzde 75-80 aralığına yükselmesini ve yıl sonuna kadar üç haneli rakamlara ulaşmasını bekliyor” dedi.

Global Ports Holding (GPH) limanlarına, Mart 2022'de gelen gemi sayısının, Mart 2019 seviyelerinden yüzde 14 daha fazla olduğunu kaydeden Kutman, “Mart 2022'de GPH limanlarını ziyaret eden yolcu sayısı ise Mart 2019 seviyelerinin yüzde 62'sine ulaştı (Bu oran Ocak 2022'de yüzde 35 ve Şubat 2022'de yüzde 47 idi). GPH'nin Karayip limanları, Nassau ve Antigua (yüksek sezon) göstergeleri, Mart 2022 rakamlarının Mart 2019 rakamlarına ulaştığını ve hatta geçtiğini gösteriyor. Limanlarda stratejik genişlememizi sürdürmeye devam ediyoruz.. İspanya'da Tarragona Kruvaziyer Limanı'nı ve İtalya'daki Crotone Kruvaziyer Limanı’nı da ağımıza dahil ederek Akdeniz'deki varlığımızı daha da güçlendirdik. Tarragona, 6 yıllık uzatma opsiyonlu 12 yıllık bir imtiyaz; Crotone ise 4 yıllık yenilenebilir bir imtiyaz” diye konuştu.

‘Consus’un halka arzı stratejimizin önemli bir adımı’

Kutman, sözlerine şöyle devam etti: “Yenilenebilir ve dağıtılabilir enerji alanında faaliyet gösteren elektrik üretim iştirakimiz Consus Enerji'nin, tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Nisan 2022'de halka arz sürecini başarıyla tamamladığını söylemekten gurur duyuyorum. Vizyonumuzu paylaşan yeni hissedarlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu başarılı işlemin gerçekleşmesi için çok çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım. Borsaya kayıtlı bir şirket olarak gelişimimizin bir sonraki aşamasını güvenle bekliyoruz. Ayrıca Consus'un halka arzının 2020'de belirlenen Grup stratejisine göre çok önemli adımlardan biri olduğunu da eklemek isterim. Bu doğrultuda, Global Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren tüm şirketlerimizi halka açarak kârlılığı sağlamak, hissedarlarımıza temettü dağıtmak ve en iyi şeffaflık uygulamalarını ve kurumsal yönetim ilkelerini tüm grup genelinde benimseyip tanıtmak nihai hedefimizdir.”

‘Efektif borç yükünü azaltma hedefini sürdürüyor’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Grubumuz, likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak amacıyla uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için sağlam ve etkin adımlar atıyor. Şirketimiz, 2021 yılında başladığımız bir süreç olan efektif borç yükünü azaltma hedefini sürdürüyor. Antalya'daki ticari limanımızın satışı, Naturelgaz'ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması, GYH'nin sermaye artırımı süreci, 2021'de holding solo borç tutarını neredeyse yarı yarıya eritti. 2022’de de borçluluğu azaltma hedefimiz devam ediyor. Consus Enerji halka arzında 236,3 milyon TL’si Consus Enerji, 283,5 milyon TL’si Global Yatırım Holding seviyesinde olmak üzere, Grup olarak toplam brüt 519,8 milyon TL nakit girişi sağladık. Bu kaynaklar Consus düzeyinde yeni yatırımlar ve borçluluğu azaltmada kullanılırken; Holding tarafında ağırlıklı olarak borç itfasında kullanacak. Bunun da önümüzdeki dönemlerde borçluluğu azaltmada etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Naturelgaz 2021 yılı brüt karının yüzde 60’ına 3 ayda ulaştı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti ve şehir gazı iş kolundaki artan operasyonları sayesinde 2022 yılının ilk çeyreğinde sağlam finansal konumunu korudu. Şirketin satış hacmi, 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 41 artışla 67.9 milyon Sm3'e ulaştı. 2021 yılında toplam satış hacmindeki payı giderek artan şehir gazı satışları, hızlı büyümesini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Şehir gazı satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 35,1 milyon Sm3'e ulaştı. Naturelgaz, 31.03.2022 itibarıyla net nakit pozisyonunu korudu ve net nakit fazlası 58,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortaklara 35,8 milyon TL brüt temettü dağıtılması onaylandı. Gelirler, özellikle şehir gazı özelinde, dökme CNG satış hacmindeki artışın ve gaz fiyatlarındaki artışın yansıması olarak 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 267 artarak 458 milyon TL'ye ulaştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde brüt kar ise solo finansallar bazında 80,5 milyon TL oldu. Böylece Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde 2021 brüt kârının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştirdi. Şirketin FAVÖK’ü 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 189 artarak 63,9 milyon TL'ye ulaştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde solo finansallar bazında 0,3 milyon TL olan vergi öncesi kâr, 2022 yılının ilk çeyreğinde 41,8 milyon TL'ye yükseldi.

Liman iş kolunda yolcu sayısı 867 bine ulaştı

Kruvaziyer sektöründeki hızlı toparlanma devam ediyor. Kruvaziyer şirketlerinin büyük bölümü 2022 yazında, yani Akdeniz’in yüksek sezonunda gemi filolarının %100 oranında sefere döndürmeyi planlıyorlar. Mart 2022'de GPH limanlarındaki gemi sayısı, Mart 2019 (pandemi öncesi) seviyelerinden yüzde 14 daha yüksekti; GPH limanlarını ziyaret eden yolcu sayısı ise Mart 2022'de, Mart 2019 seviyelerinin yüzde 62'sine ulaştı (Bu oran Ocak 2022'de yüzde 35 ve Şubat 2022'de yüzde 47 idi). GPH'nin Karayip limanları, Nassau ve Antigua (yoğun sezon) göstergeleri, Mart 2022 rakamlarının Mart 2019 rakamlarına ulaştığını ve hatta geçtiğini gösteriyor. Mart 2022'de Nassau'da gemi sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 20 üzerinde olurken, yolcu sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 72'sine ulaştı. Benzer şekilde Mart 2022'de Antigua'da gemi sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 19 üzerinde gerçekleşti ve yolcu sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 56'sına ulaştı. Ocak-Mart 2022 döneminde kümülatif olarak; toplam konsolide gemi sayısı Mart 2019 rakamlarını yakalarken, toplam konsolide yolcu sayısı Mart 2019 seviyelerinin yüzde 48'ine ulaştı. Böylece, 2021 yılının ilk çeyreğinde 10 bin olan yolcu sayısı 2022 yılının ilk çeyreğinde 867 bin kişiye yükselirken, gemi sayısı ise 2021 yılının ilk çeyreğinde 12'den 2022 yılının ilk çeyreğinde 632'ye yükseldi.

Liman İşletmeciliği işkolu , 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %489’luk bir artışla 170,5 milyon TL gelir (IFRIC 12 etkisi hariç) elde etti. Sadece kruvaziyer gelirleri dikkate alındığında, 2022 yılı ilk çeyreğinde kruvaziyer gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 9 kat artış kaydetti.

Operasyonel konsolide düzeltilmiş FAVÖK ise 2022'nin ilk çeyreğinde 51,2 milyon TL olarak dikkat çekti. Bu rakam 2021'in ilk çeyreğinde -20,1 milyon TL’ydi.

Seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasına bağlı olarak Covid'in azalan etkisi ve sefere dönen kruvaziyer gemi sayısındaki artışa paralel bir şekilde pozitif FAVÖK üretimi 2022 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir ivme kazandı.

Elektrik üretiminde gelirler yıllık bazda yüzde 65 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren enerji üretimi iş kolunda 2022 yılının ilk çeyreğinde 126,1 milyon TL gelir elde edildi. Bu gelir yıllık bazda yüzde 65'lik bir artışa işaret ediyor. Elektrik fiyatlarındaki ve kurdaki yükseliş ile birlikte FAVÖK 1Ç 2022’de yıllık bazda yüzde 46 artışla 37,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Consus Enerji, tarihinde önemli bir kilometre taşı kaydederek, Nisan 2022'de halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Consus hisseleri %30 ‘luk bir halka açıklık oranı ile 20 Nisan 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Consus Enerji halka arzdan yaklaşık 236 milyon TL’lik gelir elde etti. Consus Enerji, elde edilen gelirin yarısını yeni yatırımlar ve işletme sermayesi olarak, diğer yarısını ise borçluluğu azaltmak için kullanacak. Halka arzdan sonra GYH, Consus Enerji'nin %70 hissesi ile en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.

Madende ihracat yıllık geliri yüzde 136 artırdı

Maden iş kolu, özellikle ihracat pazarlarından gelen güçlü feldspat talebi nedeniyle 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 25 artışla 124 bin 187 ton ürün satış hacmi gerçekleştirdi. Şirketin ana ihracat pazarları İspanya, İtalya ve Mısır olmaya devam etti. Dönemde ihracata yönelik satış hacmi 104 bin 549 ton, yurt içi satış hacmi ise 19 bin 638 ton olarak gerçekleşti. Madencilik bölümü, 2022'nin ilk çeyreğinde 68.6 milyon TL gelir açıklayarak yıllık yüzde 136 artış gösterdi. FAVÖK ise 2022'nin ilk çeyreğinde 22,6 milyon TL olup, yıllık bazda yüzde 101'lik güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ağırlıklı olarak ihracat pazarlarında güçlenen talep kaynaklı hacim artışı ve döviz bazlı gelirlerin baskınlığı, dönem boyunca kârlılıktaki iyileşmeyi destekleyen unsurlar oldu.

Kira gelirleri 7.3 milyon TL arttı

Gayrimenkul iş kolu 2022 yılının ilk çeyreğinde gelirlerde 9.3 milyon TL ve FAVÖK'te 6 milyon TL artış kaydederken, gelirler ve FAVÖK sırasıyla 14.6 milyon TL ve 6.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Operasyonel iyileşme, esas olarak, yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlanabilir. Pandemi etkisinin sona ermesiyle birlikte kira gelirleri solo finansallar bazında 7.3 milyon TL artarken, gayrimenkul satışları da 2 milyon TL arttı.

Menkul kıymet ve varlık yönetimi gelirleri yüzde 50 arttı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri, 2022 yılının ilk çeyreğinde 63.1 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık yüzde 50 artış kaydetti; faaliyet sırasında FAVÖK, 2021'in ilk çeyreğinde 21.3 milyon TL'ye kıyasla 18.1 milyon TL oldu. FAVÖK'teki düşüş, büyük ölçüde aracı kurum işlem hacimlerindeki düşüşten kaynaklandı.