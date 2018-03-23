GMO Olağan Genel Kurul yarın PRÜ'de yapılacak

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nın 46. Genel Kurulu Toplantısı, yarın (24 Mart Cumartesi günü) saat 10'da Piri Piri Reis Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Mesleki sorunların, dünya ve ülkemizdeki gelişmelerin mesleki ve oda üzerindeki etkilerinin tartışılacağı, üretim ve yönetme anlayışı ile yeni dönemde neler yapılacağının konuşulacağı TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nın 46. Genel Kurulu yarın (24 Mart Cumartesi günü) saat 10'da başlayacak.

Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenecek olan toplantı 17.00'da sona erecek. Toplantı'da; 46. Dönem Çalışma Programı önerilerinin görüşülmesi, Oda Yönetim, Denetleme Ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üye Adaylarının belirlenmesi, TMMOB Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adaylarının belirlenmesi ve Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Delege Adaylarının belirlenmesi ve duyurulması gerçekleştirilecek.

GMO Genel Kurul gündemi

Çoğunluksuz Genel Kurul Toplantısı

1.Gün

Tarih : 24 Mart 2018 Cumartesi

Saat : 10:00 – 17:00

Yer : Piri Reis Üniversitesi (Piri Reis Üniversitesi – Hazırlık Yerleşkesi İstasyon Mah. Hazırlık Yerleşkesi Tuzla İstanbul Tuzla/İSTANBUL

Gündem (10:00-17:00)

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2. Saygı Duruşu

3. Gündemin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü

4. Genel Kurul Açılış Konuşması

5. Şube Başkanları ve Konukların Konuşmaları

6. Çalışma Raporunun Sunulması ve Görüşülmesi

7. Mali Rapor ve Denetleme Raporunun Okunması, Görüşülmesi

8. Oda Onur Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması

9. 45. Dönem Oda Yönetim Kurulunun Aklanması

10. 46. Dönem Bütçe Tasarısı ve Uygulama Esaslarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

11. Yönetim Kurulu Önerilerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

12. 46. Dönem Çalışma Programı Önerilerinin Görüşülmesi

13. Oda Yönetim, Denetleme Ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üye Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması,

14. TMMOB Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması,

15. Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması

16. Dilek ve Öneriler

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