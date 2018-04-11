GMO’dan ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’
Gemi Mühendisleri Odası, Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenliyor. Nisan ayının son haftasında düzenlenmesi planlanan eğitim için ön kayıtlar başladı.
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Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu genelge gereği, bilirkişilik yapacak kişilerin «Bilirkişilik Temel Eğitimi» alması şartı mevcut. Konu eğitim 24 saat olup, 18 saati teorik, 6 saati pratik eğitim olarak planlandı. Nisan ayının son haftasında düzenlenmesi planlanan eğitim için ön kayıtlar başladı.
Eğitim üye ve üye olmayanlara açık.
Ön kayıt ve bilgi için; gmo@gmo.org.tr /0216 447 40 30-31-32
Eğitim yeri: GMO Oda Merkezi
Adres: Postane Mah. Gölboyu Nil Sok No:10 Tuzla/İstanbul
Vira Haber
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Etiketler : Gmo, gemi mühendisleri odası, tuzla
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