Göcek'te Yeni Balıklar Semineri Gerçekleşti

İklim değişikliğinin etkisiyle artan deniz suyu sıcaklığı, Kızıldeniz, Hint Okyanusu gibi farklı ekosistemlere ait türler için Akdeniz Havzası'nı her geçen gün daha yaşanabilir hale getiriyor. Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı ve gemilerin balast suları ile taşınan bu yeni türler, yabancısı oldukları Türkiye denizlerine hızla uyum sağlayıp çoğalırken bir yandan da yerli balık türleri ve küçük ölçekli balıkçılık ekonomisi üzerinde tehditler yaratıyor. Aslan balığı, kılkuyruk mercan, asker balığı, lokum balığı, uzun dikenli deniz kestanesi, Türkiye kıyılarında son birkaç yıldır yaşamaya ve hızla yayılmaya başlayan türler arasında yer alıyor. Akdeniz Koruma Derneği, 2012 yılından bu yana istilacı olarak da adlandırılan yeni balık türlerinin izlenmesi için çalışıyor. Aynı zamanda yenebilir yeni balık türlerinin sofralara dahil olmasını sağlayarak, bu türlerin yerel türler üzerindeki baskının azaltılması ve küçük ölçekli balıkçılara yeni bir gelire dönüşmesi için faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda Göcek’te gerçekleşen Yeni Balıklar Semineri ile Göcekli ve Fethiyeli balıkçılarla bir araya geldi.

Yeni Balıklar Semineri’nde Akdeniz Koruma Derneği’nin istilacı türlere yönelik 2012 yılından beri gerçekleştirdikleri çalışmaları, bu çalışmalar sonrasında artan yenebilir tür satışları sonrası küçük ölçekli balıkçının gelirinde yaşanan artışı verilerle birlikte ortaya koydu. Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlar arasında yer alan T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nden Merve Karakuş, aslan ve balon balığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara yönelik aktarımlarda bulundu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu Aslan balığı avcılığında kullanılabilecek av araçlarına yönelik balıkçıları bilgilendirirken, bu alanda kullanılacak av araçlarına yönelik Akdeniz Koruma Derneği’yle çeşitli araştırmalar yürüttüğü haberini paylaştı. Seminerin devamında Dr. Tolga Taymaz, istilacı balık türlerinin veya zararlı deniz canlılarının oluşturduğu sağlık sorunlarına yönelik sunum gerçekleştirdi. Seminerin sonunda Akdeniz Koruma Derneği tarafından Aslan balığı nasıl temizlenir uygulamalı olarak gösterildi. Sunumların yanı sıra seminerde yerel balıkçılar, yeni balık türlerine yönelik izlenimleri ve kaygıları aktardı.

Yeni Balıklar Semineri’nde Göcekli ve Fethiyeli balıkçıların yanı sıra, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, Fethiye Çalış ve Göcek İnlice Su Ürünleri Kooperatifi ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)’ten yetkililer yer aldı. Yarım gün süren etkinliğin sonunda katılımcılar Akdeniz Koruma Derneği tarafından verilen iftar yemeği katıldı.