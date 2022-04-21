Asyaport ve Medlog'dan Ergene'ye Gıda Kolisi Yardımı

Türkiye’nin en büyük konteyner limanları arasında yer alan Asyaport ve Medlog, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ergene Belediyesine bin koli erzak desteğinde bulundu.

YARDIM KOLİLERİ TESLİM EDİLDİ

Sosyal sorumluluk projelerinde sürekli boy gösteren Asyaport ve Medlog firmaları geçen Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da Ergene Belediyesi’ne bin koli gıda paketi desteğinde bulundu. Paket teslim törenine Ergene Belediye Başkan Vekili Nazlı Güneş, Asyaport Limanı Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Hüseyin Sabancı, firma çalışanları ile belediye personeli katıldı.

Belediye deposuna indirilen koliler ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.