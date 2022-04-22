Kapt. Mustafa Can: “Türkiye İle Rusya Arasında Doğrudan Ro-Ro Hattı Kurulmalı”

Kapt. Mustafa Can’ın gündeme getirmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da planlarına giren çalışmaya göre alternatif Ro-Ro rotaları üzerinde duruluyor. Samsun ve Rusya’nın Kavkaz Limanı arasında Ro-Ro taşımaları başlarken, bu hatların daha da geliştirilmesi ve alternatif limanlarda da Ro-Ro seferlerinin başlamasının bölgedeki taşımacılığın sürdürülebilmesi için çok önemli olduğu vurgulanıyor.

“İki taraf için de başarı olacak”

Türkiye ile Rusya’nın iki yakın ülke olmak zorunda olduğunu belirten Kapt. Mustafa Can, “Bu durum kazan-kazan olayı. Hem Rusya hem de Türkiye için başarılı bir ticari operasyon olacak. Ticaret hacmimizin hiç olmadığı kadar yukarılara taşınması gerekiyor. Ukrayna’daki karışıklıklardan dolayı Rusya’daki Rostov Limanı’nın ciddi emniyet sıkıntısı var çünkü sigorta firmaları sigortalamıyor. Yani kesinlikle yeni Ro-Ro hatlarının kurulması lazım. Bunların da boğazlardan geçmemesi lazım. Yani Novo’da ve Temryuk’tan bu gemiler direkt Türkiye’ye gelmeli. Buradan tırlarla ya da artırılan yük reni sayısıyla diğer yerlere taşınmalı” dedi.

“Doğrudan olmazsa engeller çıkar”

Kapt. Can şunları söyledi: “İki ülke arasında direkt bir hat gerekiyor. Çünkü Rusya ile ticaretimize, solda Ukrayna ve Romanya’nın sağda da Gürcistan’ın engel olacağını düşünüyorum. Doğrudan bir Ro-Ro hattı işimizi kolaylaştırır. Hem zamandan dolayı bir kazancımız olacak hem de bu tip engellemelere ve gereksiz risklere karşı önlemimiz olacak"

Yeni hat serseri mayınlara cevap olur

“Serseri mayınların Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin ve işbirliğinin bozulması için bilerek atıldığını düşünüyorum. NATO’nun mayın tarama kuvvetinin Karadeniz'e sokulması için bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Ben bunu açıkladıktan 4 gün sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da bu beyan edildi. Hala aynı fikirdeyim. Şu an gemilerimiz gidip Rusya’ya ticaretini zaten yapabiliyor. Hem mal transferinde hem kara transferinde bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Bu yeni hat bilerek döküldüğünü düşündüğüm mayınlara da bir cevap mahiyetinde olur”

Ünye-Ceyhan Boru Hattı çok önemli

“Yeni bir enerji hattından söz ediliyor. Bu hat, boğazlarda petrolün taşınmasındaki sıkıntıdan dolayı, ilk önce Ünye’ye oradan da Ceyhan’a gidecek şekilde yahut, gemilerle ilk olarak Ünye’ye gidilip oradan da aşağıya sıcak denizlere ulaştırılabilir. Bu boğazlardaki yükü azaltacak. O yüzden yapılması kesinlikle elzemdir”