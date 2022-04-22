Mavi Vatan Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetlerinin Birinci Aşaması Tamamlandı

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Aksaz Üs Komutanlığı'na geldi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte iskeleye geçerek tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis'e çıktı.

Bakan Akar'ın gemiye binişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen gemici düdüğü çalındı, "Sayın Milli Savunma Bakanı gemide" anonsu yapıldı.

Tören mangasını selamlayan Akar daha sonra tatbikata ilişkin brifing aldı. Brifingin ardından TCG Kemalreis "avara" edilerek limandan ayrıldı. Bakan Akar'ın bulunduğu sancak gemisi için TCG Salihreis'ten topla selamlama atışları yapıldı.

Jenerik bir senaryo kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ilk olarak denizde tespit edilen serbest mayın imha edildi.

Mayın avlama gemisinin mayını tespitinin ardından emniyete alınan bölgeye helikopterle SAS timi sevk edildi. Helikopterden denize atılan SAS unsurları mayını imha etti.

Mayının imhasının ardından bir adadaki hedefleri imha etmek üzere SAT harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında SAT unsurları helikopterden suya atlayarak adadaki hedeflere yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak su altı intikal aracı ve helikopterden paraşütle atılan SAT unsurları hedefe yöneldi. Belirlenen hedeflerin ele geçirilmesinin ardından ada kıyı hattında bulunan hedefler SAT botunca ateş altına alındı. Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından sudaki SAT unsurları helikopterle denizden alındı.

SAT Komutanlığının bir diğer unsuru ise helikopterden gemiye serbest iniş yaparak operasyon düzenledi. SAT harekatının tamamlanmasının ardından harekata katılan unsurlar tatbikatın sancak gemisindeki Bakan Akar’a selamlama geçişi yaptı.

Tatbikatta denizaltı savunma harbi kapsamında yerli ve milli yapım roket atışı gerçekleştirildi. Belirlenen hedef TCG Tarsus karakol gemisinden atılan roketle tam isabetle vuruldu.

Daha sonra TCG Kemalreis fırtakeyni ile TCG Büyükada ve Heybeliada korvetleri arasında denizde malzeme transferi icra edildi. Faaliyet sırasında TCG Büyükada’daki Donanma Bandosu tarafından da marşlar çalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle tatbikata katılan gemilerin komutanlarına hitabının ardından, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası tamamlandı.

Tatbikatta, denizaltı savunma faaliyetleri kapsamında Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından DSH roket atışı, helikopterle havadan sonar daldırması, deniz karakol uçakları ile denizaltıya torpido hücumu gerçekleştirildi. Bölgede bulunan denizaltı ise satıha çıkış yaptı.

Denizde malzeme transferi kapsamında MİLGEM sınıfı TCG Heybelida ve TCG Büyükada sancak gemisi, TCG Kemal Reis ile denizde malzeme transferi gerçekleştirdi. TCG Gediz Fırkateyni bu esnada kurtarma mevkisinde faaliyetleri takip etti.

MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Tatbikatta bu sene farklı olarak Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatla ilk defa su üstü hedefe atış yapıldı. Atışın sonrasında TCG Kınalıada Korveti ile TCG İmbat, TCG Tufan, TCG Zıpkın ve TCG Mızrak tarafından su üstü hedefine top atışları gerçekleştirildi.



Tatbikat sonunda Deniz Kuvvetleri yüzer ve dalar unsurları ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerine bağlı muhtelif uçar unsurlardan oluşan 45 unsur tarafından denizde geçit töreni icra edildi.