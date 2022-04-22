BIMCO: Gemi Kiralayanlar Karbon Kredisi Ödemeli

Küresel armatörlük kuruluşu BIMCO, denizciliğin karbondan arındırılması için yeni bir sera gazı (GHG) bildirimi yayınladı. BIMCO yeni yayınladığı bildiride gemi kiralayanların karbon parası için ödeme yapması gerektiğini açıkladı.

BIMCO, yeni bir pozisyon belgesinde, bir geminin hızını ve rotasını belirlemekten sorumlu ticari tarafın, piyasaya dayalı bir önlem (MBM) kapsamında emisyon izinleri veya kredileri sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

BIMCO, denizciliğin yeşil geçişini ileriye taşımak için gemi kiralayıcıları ve armatörler arasında yeni ticari çözümler ve paylaşılan sorumluluklar çağrısında bulundu.

BIMCO, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 2050 yılına kadar nakliye için net sıfır karbonu desteklemek için yeşil hedeflerinin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

BIMCO ayrıca mevcut gemilere uygulandığında aşırı geriye dönük teknik önlemlerin gemilerin erken emekli olmasına neden olabileceğine dikkat çekerek "bu, kuruluşun önerdiği bir şey, yeni gemilerin inşa edilmesinden kaynaklanan gereksiz ek emisyonlara yol açabilir" açıklamasını da yaptı.

BIMCO’un açıklamalarında yaklaşmakta olan Karbon Yoğunluğu Göstergesi (CII) gibi operasyonel verimlilik endekslerinin bireysel gemi bazında potansiyel olarak yanıltıcı olmasından ve her zaman bir geminin gerçek operasyonel verimliliğini yansıtmamasından endişe duyduğu görüşü de yer aldı.