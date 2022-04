Esko Marine Wencon Epoksi Tamir Ürünlerini Denizcilik Sektörünün Hizmetine Sundu

Denizcilik sektöründe farklı hizmetleri tek çatı altında toplayarak, müşterilerine bütünleşik hizmetleri en kaliteli şekilde sunan Esko Marine, denizcilik sektörü için Wencon Epoksi Tamir Ürünlerini ürününü müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Filo gemiler üzerinde meydana gelebilecek acil hasar, planlı bakım ve tersane periyodu tamir-bakım süreci esnasında sıcak çalışma gerektirmeden kullanılabilen WENCON EPOKSİ TAMİR ÜRÜNLERİ konusundaki detaylar, uygulamalar ve kullanım alanları hakkında bilgilendirmek isteriz.

WENCON, gemi üzerindeki devrelerin, gemi sacının, pompaların, valfların, gömleklerin, kuler kapaklarının ya da diğer yüzeylerin korozyona ve bimetalik korozyona karşı ilk kaplaması ya da koruma kaplaması yapılmasında kullanılır. Yağa, suya, tuzlu suya, birçok seyreltilmiş aside ve alkaliye ve ayrıca çeşitli solventlere karşı direnç sağlamaktadır. Bir dolgu bileşiği olarak uygulandığında ısı direnci korozif ve ağır yük barındıran ortamlarda 60° C (140°F) ila 250° C (482°F) değişmektedir.

Kinistinlerin deniz suyu filtreleri, pompa gövdesi, kuler kapakları ve deniz suyu soğutma devreleri için yaptığımız uygulamalardan hazırlanmış olan bazı uygulama raporları ektedir.

WENCON’un diğer benzer ürünlerden sizlerin ilgisini de üzerine çekecek en büyük farkı, her bölgeye ve her probleme özel olmak kaydıyla nokta atışı ürün çözümleri üretmesidir. 1300° C (2400° F)’de faaliyet gösteren Wencon Exhaust Repait Kit ve su altında hasarlı bölgeye direkt olarak uygulanabilen, Wencon UW Putty bunlar arasında sadece bir örnektir.

Bizler gemi üzerinde oluşan specific ihtiyaçlara yönelik kesin çözüm önerileri sunduğumuz gibi, birçok gemi üzerinde gemi tipine uygun olarak oluşturulmuş veya sizlerin isteği doğrultusunda oluşturulan, acil tamir ve onarım kitlerini de sizlere şiddetle tavsiye etmekte ve hizmetinize sunmaktayız.