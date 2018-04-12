Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan liman müdürüne beraat

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen davanın karar duruşmasında, sanıkların üzerlerine atılı suç ile ilgili herhangi bir kanıt olmaması sebebiyle beraatleri talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Yüzbaşı Fırat Aslan ile Liman Müdürü Tanju Balkan'ın suçsuz olduklarına kanaat ederek, beraatlerine karar verdi.

Başından bu yana haksız yere suçlandıklarını, bu işlerle bir ilgilerinin olmadığını savunan ve adeta o dönemlerde haklarında linç kampanyası başlatıldığını öne süren Aslan ve Balkan'ın, yalan ihbar ve ifade veren kişilere karşı dava açacakları öğrenildi.

Vira Haber