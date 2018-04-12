‘Geminin seferden men kararı tartışmalı’

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Deniz Vank, İstanbul Boğazı’nın simgelerinden tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan Vitaspirit isimli gemiye verilen ihtiyati tedbir kararının doğru olduğunu belirtirken seferden men kararının adaletle bağdaşmadığına dikkat çekti.

7 Nisan 2018 günü dümen kilitlenmesi ve makine arızası nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarparak giderilebilir büyük maddi hasarın yanı sıra bazı kültür ve tabiat varlıklarının da kaybına yol açan Vitaspirit gemisi için 50 milyon dolarlık ihtiyati tedbir kararı ile seferden men kararı çıktı. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Deniz Vank, ihtiyati tedbir kararının ne denli doğru ise seferden men kararının o denli tartışılabilir olduğuna dikkat çekti.

Vank “Böyle bir karar ile öncelikle gemideki yükün ihracatçısı ve ithalatçısı -ki bu kazada hiçbir ihmal ve kusurları olmadığı sabittir- bir tür cezalandırılırken geminin kaza öncesi denize ve yola elverişli olduğu gerçeğinden hareketle yine hiçbir ihmal ve kusuru olmadığı düşünülen armatör veya donatanı da cezalandırılıyoruz. Hatta gemi için önceden yapılan yük bağlantıları dolayısıyla da şu aşamada bilinmeyen ticari şirketlerin de bir tür cezalandırılması söz konusu. Ki bunun da hak ve adalet ilkeleri ile bağdaştığını ifade etmek biraz zorlama olacaktır.”

Deniz Vank sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkeme’since verilen kararın metni henüz kamuoyu ile paylaşılmamakla beraber, karar metninde yer aldığı belirtilen ‘şimdilik’ sözünden anlaşılması gerekenin hiç şüphe yok ki ‘fazlaya dair talep hakkının saklı tutulması’dır. Böylelikle zaten 50 milyon doların üzerinde olabilecek tazminat talebi teminat altına alınmış bulunmaktadır. Bu nedenle hakem ve adaletin tescili açısından şimdi yapılması gereken, kaza dolayısıyla denize ve yola elverişliligini kaybetmiş olan geminin başta İstanbul Liman Başkanlığı Gemi Sörvey Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak tespitler ile onarım çalışmaları sonrasında, seferden men kararının kaldırılması olmalıdır.”

Vira Haber