Göçmenleri İtalya'ya getiren STK'lara para cezası

İtalya hükümetinin, denizden göçmen kurtaran sivil toplum kuruluşlarına ceza getirmeyi planladığı belirtildi.

The Guardian’daki habere göre sivil toplum kuruluşları, botlarla denizden kurtardıkları ve İtalya topraklarına bıraktıkları her bir göçmen için 5 bin 500 euro'ya kadar cezaya çarptırılabilir.

Yardım kuruluşları, İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini tarafından hazırlanan kararnamenin, "denizde hayat kurtaran sivil toplum kuruluşlarına karşı savaş ilanı" olduğunu vurguladı.

Göçmenlerin hayallerinin yerini daha fazla acı alıyor

The Guardian'ın haberine göre, önümüzdeki birkaç gün içinde bakanlar kuruluna sunulacak ve daha sonra parlamentonun onayına iletilecek aşırı sağcı lider Salvini'nin kararnamesinde, göçmenlerin kurtarılmasına yardım eden sivil toplum kuruluşlarına, göçmen başına 3 bin 500 ile 5 bin 500 euro arasında ceza verilebileceği öngörülüyor.

Kararname, İçişleri Bakanlığının göç konusundaki yetkilerini güçlendiriyor ve sivil toplum kuruluşlarının göçmenleri kurtarmalarına son vermeyi hedefliyor.

İtalya Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Başkanı Claudia Lodesani, "Yeni kararname, yasal ilkeleri ve hayat kurtarma görevini tehlikeye atıyor. Bu hastaları hastaneye götüren ambulanslara ceza vermek gibi" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de kurtarılan göçmenler

Avrupa'ya ulaşmak için botlarla Akdeniz'e açılan göçmenlerin sorunu kangren haline dönmüş durumda.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Salvini'nin tutumu ise, göçmenlerin durumunu daha da zorlaştırıyor.

Geçtiğimiz ay, Libya açıklarında kurtarılan 64 göçmene İtalya ve Malta limanlarını kapatmıştı. Salvini, geminin Almanya bayraklı olduğunu söyleyerek, "Gemi, Libya sularında müdahale etti ve güvenli bir liman istiyor. Şimdi Hamburg'a gitsin" demekle yetinmişti.

Alman sivil toplum kuruluşuna ait gemideki 64 göçmen, 10 günün ardından Almanya, Fransa, Portekiz ve Lüksemburg tarafından kabul edilmişti.

Vira Haber