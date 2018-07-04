Gökova koyları pırıl pırıl oldu

Gökova Körfezi'nde Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 'Temiz Deniz' isimli tekne ile yapılan çalışma kapsamında Armonika, Küçük Çatı, Büyük Çatı, Yedi Adalar, Ballı Su ve Tuzla koylarında, kıyıdaki atıklar toplandı. Torbalar dolusu atık tekneye taşındı. Koylarda demirleyen özel yatlar ve günlük tur teknelerinin de çöpleri alındı. Denizciler ve tekne sahipleri Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.

Toplanan pet ve cam şişeler ile otomobil lastiğine kadar pek çok atık, bertaraf edilmek üzere Bodrum'un Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Bodrum Belediye Özel Kalem Müdürlüğü'nün 19 Mayıs 2018 tarihinde başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında bugüne kadar onlarca koy temizlenirken, çalışmaların yaz sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.

Vira Haber