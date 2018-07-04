PRÜ’de Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi kurulmasına geçtiğimiz şubat ayında onay verilmesinin ardından Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması teklifi de YÖK tarafından uygun görüldü.

Türkiye’nin ilk ve tek denizcilik ihtisas üniversitesi olma özelliğiyle dikkat çeken PRÜ, Hukuk Fakültesi kurulduktan sonra “Deniz Hukuku” alanında uzmanlaşmayı planlıyor.

Hukuk Fakültesi kurulması kararını değerlendiren Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Oral Erdoğan ”Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz için bunun büyük bir gereklilik olduğuna inandık ve ona göre başvurumuzu attık. Türkiye’nin ilk ve tek denizcilik ihtisas üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’nde temel hukuk eğitiminden sonra özellikle “Deniz Hukuku” alanında uzmanlaşmayı planlıyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacağız. Kararın; ülkemiz, üniversitemiz ve herkes için hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasını yapmıştı.

Vira Haber