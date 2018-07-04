Senegal-Moritanya arasında balıkçılık anlaşması

İki ülkenin üzerinde martta uzlaştığı ve Nuakşot'ta imza koydukları anlaşmaya göre, Senegalli balıkçılar Moritanya sularında avlanabilecek.

Anlaşma kapsamında, Senegalli balıkçılar, Moritanya sularında yılda en fazla 400 tekne ile 50 bin ton küçük açık deniz balığı avlama hakkına sahip olacak. Bunun karşılığında Moritanya, Senegalli balıkçıların avladığı her bir ton balık için 10 avro alacak.

Moritanya Balıkçılık Bakanı Nani Ould Chrougha, anlaşmayı "ticaretten çok bir hediye" olarak yorumladı.

Chrough, alınacak paranın avlanan balıkların miktarını hesaplamak için kullanılacağını belirterek, "Moritanya, sürdürülebilirliği önemsiyor, bu nedenle doğadan verebileceğinden fazlasını almamamız için ne kadar balık avlandığını bilmemiz son derece önemli." ifadesini kullandı.

Bakan Chrougha, kaynakların korunmasının sadece yönetimlerin değil balıkçıların da yararına olacağını vurguladı.

Senegal Balıkçılık Bakanı Oumar Gueye de Senegalli teknelerin yakaladıkları balıkların denetimi ve tartılması için Moritanya kıyılarında, Senegal'in Saint-Louis kentine 3 kilometre uzakta bir liman inşa edileceğini söyledi.

Gueye, Nuakşot yönetiminin, liman inşaatını kısa süre içinde başlatacağı sözünü verdiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki balıkçılık anlaşmanın süresi 2 yıl önce dolmuştu.

Vira Haber