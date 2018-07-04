‘Osmanlı maalesef denizciliği ıskaladı’

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle Deniz ve Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından oda binası bahçesinde kokteyl düzenlendi. Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve davetliler katılım gösterdi.

‘AMACIMIZ DENİZCİLİĞİ VE ÜLKEMİZİ GELİŞTİRMEK’

Yaklaşık 1 haftadır devam eden Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinin sonuncusu olan kokteyl programının açılış konuşmasını yapan Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, “ Bizim amacımız denizciliği ve ülkemizi geliştirmek. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında birçok etkinliği bu yıl hayata geçirdik. Bu etkinliklerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘35 LİMAN TESİSİ İLE DEV BİR LİMAN ŞEHİRDİR’

Doğusel’in ardından konuşan Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ise, “Denizcilik anlamında Kabotaj kanunu ile birçok alanda büyük gelişmeler ve başarılar elde edilmiştir. Kocaeli’miz 35 liman tesisi ile dev bir liman şehirdir. Kocaeli’mizin deniz ticaretinde ki önemi herkes tarafından bilinmektedir. Sektörümüze emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

‘OSMANLI MAALESEF DENİZCİLİĞİ ISKALAMIŞTIR’

Müftüoğlu’nun ardından konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Kocaeli’nin benim için ayrı bir önemi var. Osmanlı maalesef denizciliği ıskalamıştır. Bu durum Osmanlı’ya büyük zarar vermiştir. Kapitülasyonların kaldırılması ile birlikte de denizciliğin önü açılmıştır. Bu hak sayesinde bizler denizci olmaya başladık. O gün bizlere bu hak verilmemiş olsaydı bu günlere gelemezdik. Bu anlamda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

‘DENİZCLİĞE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’

Kıran’ın ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Türkiye üç tarafı denizlerle çevirili bir ülkedir. Denizciliğin daha iyi bir noktaya gelmesi için büyük çalışmalar var. Kocaeli’nde denizcilikte çok önemli bir yer tutuyor. Kocaeli aynı zamanda Türkiye’nin en önemli liman kentlerinden bir tanesi durumunda. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi yeni olmasına rağmen yaptığı çalışmalarla kent denizciliğine büyük katkı sağlıyor” dedi.

Vira Haber