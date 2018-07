Alpet, Kabotaj Bayramı’nı kutladı

Türkiye genelindeki sefer yapan tüm deniz araçlarına yakıt ikmali yapabilen ilk üç firma arasında bulunan Alpet Marine, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nı kutladı.



Akaryakıt sektöründeki yükselişini sürdüren Alpet, denizlerde ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin her noktasında yakıt hizmeti sunan Alpet Marine ile tüm deniz araçlarına doğrudan ikmal yapabiliyor.



Alpet Marine, İzmir Güzelbahçe, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Antalya, Mersin limanlarının yanı sıra Kumkapı – İstanbul ve Güvercinlik – Bodrum’da bulunan akaryakıt deniz tankerlerinden yakıt desteği sağlıyor.



Alpet Marine ile ilk üçte hizmet sunuyoruz



Denizcilik sektörünün en önemli günlerinden olan Kabotaj Bayramı’nı kutlayan Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt “Türkiye genelinde 400 istasyonumuzla hizmetimizi sürdürürken denizlerdeki tüm araçlarımıza da yakıt desteği sağlıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Alpet Marine ile güvenilir, hızlı ve her koşulda yakıt sağlayabilen ilk üç firma arasında bulunuyoruz. Geniş kadromuz, yenilikçi ve disiplinli yapımız ile ihtiyaç olan tüm deniz araçlarına yakıt ikmali yapıyoruz. Hizmetlerimizle denizcilerimize her an yardımcı olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.















Vira Haber